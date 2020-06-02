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2 июня • обновлено в 23:54
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Мать не пустили к умирающему ребенку: в "Охматдете" рассказали свою версию скандальных событий

1.5т
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В "Охматдете" ответили на обвинения в том, что не пустили мать к умирающему ребенку в реанимацию.

Как сообщает ВВС Украина, в больнице обвинения в сторону врачей отрицают. Мол, 19 мая мать мальчика соглашалась с тем, что посещать отделение интенсивной терапии опасно и для ребенка, и для других пациентов.

По словам замглавврача "Охматдета" Марины Шкурко, на время карантина были введены определенные меры, которые обеспечивают безопасность пациентов. Родителям, которые находились с детьми на стационаре, делали ПЦР-тесты и в случае отрицательных показателей им позволяли проведывать детей в отведенное для этого время.

"Именно эта мама так же была со своим ребенком в стационаре, и первый раз ее пустили в реанимацию без проблем. Но потом, когда она пришла в 16 часов, она сообщила, что покидала пределы больницы, успела сходить домой. И только после этого врачи ей объяснили, что в отделение лучше не ходить: есть опасность заразить как ее ребенка, у которого ослаблен иммунитет, так и других пациентов. Ей это объяснили спокойно, и она нормально отреагировала: все поняла, согласилась с этими доводами и пошла домой", – уверяет Шкурко.

Мать не пустили к умирающему ребенку: в "Охматдете" рассказали свою версию скандальных событий

Мать не пустили к умирающему ребенку: в "Охматдете" рассказали свою версию скандальных событий

Она также отметила, что никакого конфликта не было и при желании мать ребенка могла бы позвонить в благотворительные организации, которые курируют свободный доступ в реанимации, и её бы впустили.

Также Шкурко заявила, что когда поздно вечером состояние мальчика стало критическим, то медики были готовы пустить мать, но её якобы не было на месте.

"В 23 часов мы связались с мамой и сообщили ей, что проводим реанимационные мероприятия и она может подойти. Было понятно, что в таких обстоятельствах нельзя разлучать ребенка с родителями. Мы готовы были пустить маму, одеть в средства защиты. Но тогда ее просто физически уже не было под больницей", – заявила она.

Также она сказала, что очень жалеет, что все сложилось именно так, и подтвердила, что вместе с ослаблением карантина будет ослабляться и режим посещения пациентов в реанимации.

Издание сообщает, что 2 июня фонд "Таблеточки" встретился с руководством "Охматдета" и в итоге в больнице пообещали, что теперь будут круглосуточно пускать родителей в реанимацию, если те придерживаются противоэпидемического режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевской больнице "Охматдет" в реанимации от лейкемии умер четырехлетний мальчик. В последние минуты жизни к Леше не пустили родную маму.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Охматдит
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