Массовая драка со стрельбой в Киеве: появились подробности об участниках разборки

Массовую драку со стрельбой в Киеве в ночь на 31 мая устроили две группировки, связанные с газовым бизнесом, агрорынками и торговлей сельскохозяйственной техникой.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на источник в МВД, драка произошла на Печерской площади, возле летней площадки ресторана "Марокана".

Конфликт произошел возле ресторана "Марокана"

"Рядом с рестораном сошлись в схватке кавказцы, занимающиеся в Украине газовым бизнесом, и люди, которые контролируют агрорынки и торговлю сельхозтехникой. Судя по всему, участники "стрелки" начали встречу со словесной перепалки. А когда аргументы сторон были исчерпаны, группа кавказцев, представляющих интересы земляков в Киеве, начала избивать представителя фирмы оппонентов-аграриев", – говорится в сообщении.

По данным издания, в результате был сильно избит выходец из Донецка, работающий в фирмах по продаже сельхозтехники, которые связывают с Глебом Емельяновым – сыном экс-судьи Хозяйственного суда Артура Емельянова.

"Пытаясь отбиться от толпы кавказцев со своими друзьями и понимая, что силы не равны, коллега сына экс-судьи выхватил из багажника своего автомобиля охотничий карабин и начал стрелять. На звуки выстрелов среагировали местные жители, вызвав полицию", – рассказал источник.

Как выяснилось, стрельба была неприцельной, и стрелок никого не ранил. Вероятно, он хотел отпугнуть нападавших. Избитого стрелка забрала скорая помощь.

Полиция в рамках открытого уголовного производства по статье "хулиганство с использованием оружия" занимается распознанием участников конфликта. Для этого привлечены записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, в распоряжении OBOZREVATEL оказалось фото с места массовой драки со стрельбой в Киеве.