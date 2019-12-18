Серпень, 2019-го. Київ. Понад 80 киян отруїлися шаурмою, яку купували у МАФах біля станцій метро "Дарниця", "Лісова", на Поштовій площі та на Оболоні. Подальша перевірка встановила: всі кіоски з небезпечним фаст-фудом мають одного власника і працювали незаконно та в умовах антисанітарії. Серед постраждалих – і діти.

Вересень 2019-го. Солом’янський район міста Києва. Попри анонсовану після попереднього випадку масового отруєння перевірку всіх столичних яток з шаурмою – до лікарні з середньо-тяжкими отруєннями потрапили 11 студентів. Усі вони купували шаурму в одному і тому ж кіоску.

30 червня 2018 року трапилося масове отруєння у Київській області: 12 дітей, що відпочивали у дитячому оздоровчому таборі "Славутич", отруїлися простроченим йогуртом, який їм видали на вечерю. Одна з постраждалих, 8-річна Маргарита Лукашук, після 2 місяців у комі померла.

Маргарита Лукашук померла після 2 місяців у комі

Реальної відповідальності за смерть дитини ніхто досі не поніс. У ході слідства з’ясувалося, що заощаджувати на харчуванні дітей тут – звична справа. А трагедії можна було би уникнути, якби керівництво табору зразу надало дітям належну медичну допомогу, а не намагалося впродовж кількох діб приховувати те, що трапилося.

Вже за тиждень після цього страшного випадку отруїлися діти, які перебували у санаторії "Поляна" у Баришівці. 17 дітей були ізольовані з ознаками кишкової інфекції. Публічність цієї історії завершилася повідомленням про відбір проб фахівцями Держпродспоживслужби.

Квітень, 2018-го. Село Софіївська Борщагівка на Київщині. 25 мешканців села – 4 дорослих і 21 дитина віком від 5 місяців до 9 років, захворіли на гостру кишкову інфекцію середньої важкості. Джерело зараження – водопровідна вода, яку люди використовували для приготування їжі. Активність компетентних органів закінчилася на розпорядженні сільському голові організувати тимчасове підвезення якісної води для людей.

У Білій Церкві у жовтні минулого року щонайменше 3 особи постраждали після відвідин місцевого пивного клубу , де виявлено одразу кілька небезпечних видів бактерій на обладнанні та робочих поверхнях кухні та безпосередньо у харчах. ГУ Держпродспоживслужби у Київській області відреагувало на це 10-денною забороною для клубу користуватися кухнею і рекомендацією виправити ситуацію.

Крім того, на Київщині того місяця відбувся спалах ботулізму. Одна жінка навіть померла після отруєння в’яленою рибою. Де загибла придбала смертоносну рибу і що зробила Держпродспоживслужба задля того, аби більше ніхто не постраждав – невідомо.

А цього року одразу два випадки масового отруєння на Київщині відбулися у Баришівці. У січні діти, що їхали у шкільному автобусі, отруїлися невідомою речовиною. 11 з 16 школярів потрапили до лікарні, троє – до реанімації. Всі школярі скаржилися на сильний запах горілої пластмаси у салоні автобуса. Відкрите кримінальне провадження.

А у жовтні 13 вихованців одного з дитячих садочків Баришівки отруїлися під час прийому їжі. У малюків діагностували гостру кишкову інфекцію. Держпродспоживслужба взялася за проведення санітарно-епідемічних і лабораторних досліджень. Відкрите кримінальне провадження.

Перелік випадків отруєнь на Київщині можна продовжувати ще довго. Але що робиться для того, аби не допустити збільшення тривожної статистики?

Контролювати якість харчових продуктів, запобігати можливим випадкам отруєння і унеможливлювати продовження роботи тих підприємців чи організацій, від діяльності яких вже постраждали люди, має Держпродспоживслужба. А конкретніше – на Київщині цей обов’язок покладено на регіональне Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, що входить до структури Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області.

У розділі "Рішення щодо вжитих заходів за результатами державного контролю" - 13 розпоряджень за два роки. З них лише 3 стосуються згаданих випадків. Так, регіональне управління Держпродспоживслужби відреагувало на випадок отруєння у пивбарі у Білій Церкві і видала два розпорядження щодо трагедії у таборі "Славутич". Обидва рази керівництво табору зобов’язали припинити користування харчоблоком на 10 діб і пригрозили судом у випадку, якщо виявлені порушення не будуть усунуті. На цьому свою місію чиновники вважали виконаною.

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Жодних згадок на сайті ГУ Держпродспоживслужби у Київській області щодо хоча б якоїсь реакції на решту випадків масових отруєнь – нема.

Натомість, судячи з розміщеної на сайті інформації, чиновники займалися пошуком бодай якихось порушень на харчових виробництвах, проводили різноманітні "круглі столи" і конкурси малюнків та пояснювали давно очевидні речі на кшталт шкоди від спалювання листя.

Очолює вкрай "ефективне" Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства у Київській області Арзу Акберов.

Арзу Акберов

Свого часу він відповідав за дотримання санітарного законодавства у місті Луганськ. З початком війни на Донбасі виїхав з окупованого міста – і влаштувався у Держпродспоживслужбу.

Пан Акберов з готовністю коментує ЗМІ резонансні випадки отруєнь. І регулярно обіцяє серйозні покарання для їх винуватців. От тільки далі слів справа, як бачимо, не йде. Практично пустий розділ "Рішення щодо вжитих заходів" - яскраве тому підтвердження.

Натомість державний службовець знаходить час регулярно їздити до окупованого Луганська. В захопленому бойовиками Алчевську - квартира його матері. Достеменно не відомо, чи забрав Акберов батьків з окупованих територій. Судячи зі світлин у соцмережах, вони, щонайменше, бувають у Києві. Тож виникає запитання: навіщо пан Акберов продовжує їздити у Луганськ і чому окупанти, які регулярно затримують проукраїнських громадян на окупованих територіях, так спокійно сприймають регулярні поїздки до них українського державного службовця?

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