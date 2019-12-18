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18 декабря • обновлено в 11:58
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Мирон Наумов

Масові отруєння на Київщині: що зроблено, аби запобігти?

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Серпень, 2019-го. Київ. Понад 80 киян отруїлися шаурмою, яку купували у МАФах біля станцій метро "Дарниця", "Лісова", на Поштовій площі та на Оболоні. Подальша перевірка встановила: всі кіоски з небезпечним фаст-фудом мають одного власника і працювали незаконно та в умовах антисанітарії. Серед постраждалих – і діти.

Вересень 2019-го. Солом’янський район міста Києва. Попри анонсовану після попереднього випадку масового отруєння перевірку всіх столичних яток з шаурмою – до лікарні з середньо-тяжкими отруєннями потрапили 11 студентів. Усі вони купували шаурму в одному і тому ж кіоску.

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30 червня 2018 року трапилося масове отруєння у Київській області: 12 дітей, що відпочивали у дитячому оздоровчому таборі "Славутич", отруїлися простроченим йогуртом, який їм видали на вечерю. Одна з постраждалих, 8-річна Маргарита Лукашук, після 2 місяців у комі померла.

Маргарита Лукашук померла після 2 місяців у комі

Маргарита Лукашук померла після 2 місяців у комі

Реальної відповідальності за смерть дитини ніхто досі не поніс. У ході слідства з’ясувалося, що заощаджувати на харчуванні дітей тут – звична справа. А трагедії можна було би уникнути, якби керівництво табору зразу надало дітям належну медичну допомогу, а не намагалося впродовж кількох діб приховувати те, що трапилося.

Вже за тиждень після цього страшного випадку отруїлися діти, які перебували у санаторії "Поляна" у Баришівці. 17 дітей були ізольовані з ознаками кишкової інфекції. Публічність цієї історії завершилася повідомленням про відбір проб фахівцями Держпродспоживслужби.

Квітень, 2018-го. Село Софіївська Борщагівка на Київщині. 25 мешканців села – 4 дорослих і 21 дитина віком від 5 місяців до 9 років, захворіли на гостру кишкову інфекцію середньої важкості. Джерело зараження – водопровідна вода, яку люди використовували для приготування їжі. Активність компетентних органів закінчилася на розпорядженні сільському голові організувати тимчасове підвезення якісної води для людей.

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У Білій Церкві у жовтні минулого року щонайменше 3 особи постраждали після відвідин місцевого пивного клубу , де виявлено одразу кілька небезпечних видів бактерій на обладнанні та робочих поверхнях кухні та безпосередньо у харчах. ГУ Держпродспоживслужби у Київській області відреагувало на це 10-денною забороною для клубу користуватися кухнею і рекомендацією виправити ситуацію.

Крім того, на Київщині того місяця відбувся спалах ботулізму. Одна жінка навіть померла після отруєння в’яленою рибою. Де загибла придбала смертоносну рибу і що зробила Держпродспоживслужба задля того, аби більше ніхто не постраждав – невідомо.

А цього року одразу два випадки масового отруєння на Київщині відбулися у Баришівці. У січні діти, що їхали у шкільному автобусі, отруїлися невідомою речовиною. 11 з 16 школярів потрапили до лікарні, троє – до реанімації. Всі школярі скаржилися на сильний запах горілої пластмаси у салоні автобуса. Відкрите кримінальне провадження.

А у жовтні 13 вихованців одного з дитячих садочків Баришівки отруїлися під час прийому їжі. У малюків діагностували гостру кишкову інфекцію. Держпродспоживслужба взялася за проведення санітарно-епідемічних і лабораторних досліджень. Відкрите кримінальне провадження.

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Перелік випадків отруєнь на Київщині можна продовжувати ще довго. Але що робиться для того, аби не допустити збільшення тривожної статистики?

Контролювати якість харчових продуктів, запобігати можливим випадкам отруєння і унеможливлювати продовження роботи тих підприємців чи організацій, від діяльності яких вже постраждали люди, має Держпродспоживслужба. А конкретніше – на Київщині цей обов’язок покладено на регіональне Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, що входить до структури Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області.

У розділі "Рішення щодо вжитих заходів за результатами державного контролю" - 13 розпоряджень за два роки. З них лише 3 стосуються згаданих випадків. Так, регіональне управління Держпродспоживслужби відреагувало на випадок отруєння у пивбарі у Білій Церкві і видала два розпорядження щодо трагедії у таборі "Славутич". Обидва рази керівництво табору зобов’язали припинити користування харчоблоком на 10 діб і пригрозили судом у випадку, якщо виявлені порушення не будуть усунуті. На цьому свою місію чиновники вважали виконаною.

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Жодних згадок на сайті ГУ Держпродспоживслужби у Київській області щодо хоча б якоїсь реакції на решту випадків масових отруєнь – нема.

Натомість, судячи з розміщеної на сайті інформації, чиновники займалися пошуком бодай якихось порушень на харчових виробництвах, проводили різноманітні "круглі столи" і конкурси малюнків та пояснювали давно очевидні речі на кшталт шкоди від спалювання листя.

Очолює вкрай "ефективне" Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства у Київській області Арзу Акберов.

Арзу Акберов

Арзу Акберов

Свого часу він відповідав за дотримання санітарного законодавства у місті Луганськ. З початком війни на Донбасі виїхав з окупованого міста – і влаштувався у Держпродспоживслужбу.

Пан Акберов з готовністю коментує ЗМІ резонансні випадки отруєнь. І регулярно обіцяє серйозні покарання для їх винуватців. От тільки далі слів справа, як бачимо, не йде. Практично пустий розділ "Рішення щодо вжитих заходів" - яскраве тому підтвердження.

Натомість державний службовець знаходить час регулярно їздити до окупованого Луганська. В захопленому бойовиками Алчевську - квартира його матері. Достеменно не відомо, чи забрав Акберов батьків з окупованих територій. Судячи зі світлин у соцмережах, вони, щонайменше, бувають у Києві. Тож виникає запитання: навіщо пан Акберов продовжує їздити у Луганськ і чому окупанти, які регулярно затримують проукраїнських громадян на окупованих територіях, так спокійно сприймають регулярні поїздки до них українського державного службовця?

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Мирон Наумов
Тема
Отравления в ресторанах
Место
Украина
Теги
лагерь "Славутич" отравление отравление водой отравленная еда Госпотребслужба
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