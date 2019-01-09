''Машины поразлетались!'' Под Киевом произошло масштабное ДТП. Первое видео

В среду, 9 января, под Киевом на Бориспольской трассе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

Масштабная авария случилась на участке проезжей части по направлению в сторону села Гора, сообщает в Facebook "ДТП. Киев".

"Масштабное ДТП под Киевом на Бориспольской трассе в направлении столицы у села Гора. По дороге разбросано несколько подбитых легковых автомобилей, проезд существенно ограничен", — сказано в сообщении.

На опубликованном ролике видно, что на месте ДТП работают экипажи патрульной полиции. Информация о пострадавших или погибших не сообщалась.

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