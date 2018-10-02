Машина всмятку: в Киеве разбился пьяный полицейский

В Киеве пьяный сотрудник полиции попал в ДТП у станции метро "Нивки". При этом мужчина наотрез отказался проходить осмотр, отрицая, что находится в состоянии опьянения.

"Знакомьтесь, это Саша. Если что, это не он ехал за рулём Audi и не он обновил отбойник на путепроводе у станции метро Нивки", - сообщили на канале "KyivOperativ" в Telegram.

"Ну и так как он не пил, потому и осмотр отказался проходить (к слову, ему не привыкать, ведь это уже второй раз в его жизни, когда "не я, не пил" и т.д.) Кстати, раз это везде не он, значит, наверное, и не он пьяный действующий сотрудник Святошинского РУ", - говорится в сообщении.

По данным канала, он имеет звание старшего лейтенанта.

"Единственное, чего Саша пока не отрицает - что ему крепко повезло, что он выжил..." - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в жутком ДТП разбился полицейский.