Марина Порошенко поздравила детей с инвалидностью рождественскими 'свято-боксами'. Фоторепортаж

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко передала рождественские "свято-боксы" воспитанникам столичных инклюзивно-ресурсных центров. Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности".

Марина Порошенко подчеркнула, что она продолжает заниматься темой инклюзивного образования, которая стала для нее приоритетной во время каденции пятого президента Украины. Она отметила, что благодаря внедрению инклюзии количество детей с особыми потребностями, которые получили возможность полноценного учиться, выросло практически в десять раз – с 2,5 тысяч до 24 тысяч учеников.

"Это тот уровень, который вдохновляет нас. Потому что не только дети, но и семьи, в которых эти дети воспитываются, имеют перспективу на будущее", – пояснила Марина Порошенко.

Руководительница фракции "Европейской Солидарности" в Киевсовете отметила важность поддержки особых детей и создание возможностей для их развития.

"Я продолжаю заниматься темой инклюзивного образования, и сегодня я посетила этот замечательный инклюзивно-ресурсный центр, который является одним из 700 инклюзивно-ресурсных центров, которые мы открыли за три года по всей Украине", – рассказала политик.

По мнению жены пятого президента Украины, столица должна существенно увеличить количество таких центров.

"На сегодняшний день в Киеве открыто 10 инклюзивных ресурсных центров. Если считать потребности Киева, их должно быть 44. Мы обязательно будем продолжать программу по открытию инклюзивных ресурсных центров, чтобы охватить качественными услугами всех детей, нуждающихся в коррекционно-развивающих услугах" – отмечает Порошенко.

Именно в таких инклюзивно-ресурсных центрах дети с особыми потребностями могут реализовать свой потенциал и чувствовать себя полноценными членами общества.

"Это совершенно новый подход к детям с особыми образовательными потребностями. Они не только получают сопровождение, здесь они могут получать индивидуальные занятия по направлениям, которые прописаны в их учебных планах. Условия пребывания детей во время этого обучения совсем другие. Сегодня мы видели счастливые лица детей, которые посещают этот инклюзивного-ресурсный центр", – отметила Марина Порошенко.

"Это европейский подход, который ориентируется на социализацию детей в обществе", – добавила она.

Марина Порошенко отметила, что рождественские "Свято-боксы" уже стали традиционными для Фонда Порошенко и ВОО "Солидарная молодежь". Марина Порошенко также рассказала, что в этом году подарки индивидуальные – учитывался возраст детей, пол, предпочтения и другие факторы.

"Чтобы дети чувствовали, что они важны для нас, мы уделяем внимание каждому ребенку. Ориентируемся на его способности, таланты, возможности. Думаю, что если сегодня они придут домой и откроют подарки, для них это будет продолжение праздника, который сегодня начался здесь, в инклюзивное-ресурсном центре", – убеждена Порошенко.

Она также рассказала о том, что начатый ею проект расширяется за пределы столицы.

"Мне очень приятно, что этот проект разрастается. В этом году он охватил Днепр, Ровно, Одессу, Харьков. Я думаю, что многие другие города в дальнейшем также присоединятся к этой акции. Потому что мы должны постоянно думать о нашем будущем. А наше будущее – это наши дети", – убеждена Марина Порошенко.

В рамках этой благотворительной акции были подготовлены 1000 рождественских "свято-боксов" для детей с инвалидностью в разных городах Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Марина Порошенко рассказала о недостатках Программы развития Киева и подчеркнула: поправки "ЕС" в неотложные вопросы были проигнорированы.