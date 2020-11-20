Марина Порошенко передала сотни защитных костюмов и очков в 12-ю больницу Киева

Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в еще одно столичное медучреждение – Киевскую городскую клиническую больницу № 12.

Об этом говорится в пресс-службе партии "Европейская солидарность". Директор больницы Таисия Лобода сообщила, что в заведении сейчас госпитализированы 284 пациента, из них 90 – кислородно зависимы. Она поблагодарила за помощь и отметила высокое качество украинских защитных костюмов.

"Костюмы удивительные, очень рада, что они украинского производства. Это просто восторг. Когда возникла пандемия, было трудно сначала закупить что-то, и цены были разные. И сегодня появились наши костюмы, это правильное решение, это государственное решение. Мы очень благодарны за помощь. Люди, средства индивидуальной защиты, медикаменты и кислород – это четыре кита, на которых сегодня должно держаться здравоохранение. Если это будет выполнено, все у нас получится, и люди выживут, и государство будет в порядке. Мы очень благодарны", – говорит руководительница медучреждения.

Порошенко передала помощь в 12-ю больницу столицы eurosolidarity.org

Она также выразила надежду, что новый состав Киевсовета будет больше прислушиваться к врачам. "Вы появились у нас в Киевсовете, и мы сможем общаться, если будут возникать какие-то вопросы, будем советоваться и просить вашей помощи", – говорит Лобода.

"Выборы закончились, но мы продолжаем помогать и защищать. Сегодня в 12-ю больницу мы привезли комплекты защитных костюмов и противовирусных очков. Познакомились с главным врачом и врачами, узнали об их проблемах в связи с лечением больных коронавирус. Еще в начале октября эта больница вообще не была в каких списках больниц, которые планируется открывать для борьбы с коронавирусом. Поэтому они не были подготовлены, не были оснащении всем необходимым для того, чтобы оказывать качественную помощь больным коронавирусом", – сообщила Марина Порошенко.

Марина Порошенко пообщалась со столичными врачами eurosolidarity.org

"Наши врачи остались один на один с проблемами – когда не хватает кислорода, средств индивидуальной защиты, проблемы с поставками лекарств. Именно поэтому Фонд Порошенко заказал и кислородные концентраторы, и кислородные станции, первая партия которых уже в ближайшее время будет в Киеве. И мы сможем помогать не только больницам, но и непосредственно больным коронавирусом, которые имеют проблему с сатурацией", – отметила Порошенко.

Она призвала центральную власть немедленно направить средства из ковидного фонда на борьбу с болезнью.

"Ни один из благотворителей, волонтеров не может решить все проблемы государства. Мы еще раз обращаемся к центральной власти – немедленно использовать и направить средства из фонда борьбы с коронавирусом на обеспечение не только больниц средствами индивидуальной защиты, но и учебных заведений и незащищенных слоев населения", – подчеркнула она.

Новая партия помощи насчитывает сотни защитных костюмов и очков eurosolidarity.org

"Они должны немедленно заняться подведением кислородных точек ко всем ковидным койкам. Наконец надо выплатить деньги, которые были выделены для семей погибших от коронавируса врачей, начать выплачивать полноценные 300% к заработной плате врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом", – убеждена Порошенко.

Она также призвала поддержать малый и средний бизнес, который страдает от карантина.

"В таких условиях мы должны объединить все свои усилия и помочь преодолеть беду с эпидемией коронавируса в Украине. Понимая беспомощность нашей центральной власти и то, что они либо не слышат, или не хотят слышать предложения и требования от людей Украины, мы как наибольшая фракция в следующем созыве Киевского городского совета будем уделять максимум усилий для решения вопросов, стоящих в борьбе с коронавирусом", – отметила Порошенко.

Она призвала граждан соблюдать соответствующие меры безопасности и пожелала всем здоровья: "Носите маски, обрабатывайте руки и следуйте социальной дистанции".

Как известно, производство высококачественных защитных костюмов для медработников в Украине началось в октябре. Благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка одно из отечественных предприятий закупило необходимое иностранное оборудование, а компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии – 27000 костюмов, которые уже передают в больницы.

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Всего с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.