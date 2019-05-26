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"Марина плакала": Порошенко поделился трогательным воспоминанием о Киеве

7.5тЧитать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил киевлян с Днем города и поделился личными воспоминаниями о столице.

"Сегодня Киеву – 1537. Когда я впервые приехал в Киев, мы как раз праздновали 1500 лет. И через полтора года, как я приехал, я познакомился с Мариной. В Киеве у нас есть свои места, очень хорошие. Например, для кого-то Владимирская горка связана с тысячелетием христианства. А мы на Владимирской горке провели всю ночь перед тем, как я уходил в армию. Это было в 84-м году. Марина плакала. Я тоже не радовался. Но это то, из чего состоит жизнь. Это то, из чего состоит моя любовь к Киеву, моя любовь к Украине", – рассказал Порошенко на кинофестивале "Молодость".

Он подчеркнул, что Киев – абсолютно удивительный город.

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"Он открыт и добр. Он воспитан, изящный и интеллигентный. Киев – это город, который нельзя не любить. Приехал в Киев – ты точно здесь оставляешь частичку своего сердца и влюбляешься на всю жизнь", –поделился воспоминаниями Порошенко.

Порошенко с семьей на кинофестивале

Порошенко с семьей на кинофестивале

Пресс-служба

"Марина плакала": Порошенко поделился трогательным воспоминанием о Киеве

Также он заявил, что за последние 5 лет в Украине сделано очень много для развития отечественного кинематографа и украинской культуры в целом.

"И в конце концов – поддержки украинского языка. Мы приняли закон об украинском языке, который никоим образом не вредит другим языкам – но защищает наш! Я благодарю всех за ту волну поддержки, волну объединения, которую этот закон вызвал ", – отметил Петр Порошенко.

"Все 5 лет моего президентства были посвящены тому, что украинский народ имел возможность смотреть украинское, слушать украинское, читать украинское, думать об Украине и бороться за Украину", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 26 мая, жители столицы отмечают День Киева. В честь 1537-летия города проходит множество праздничных мероприятий, в частности, Всеукраинский велодень и традиционный Пробег под каштанами.

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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Петя почему ещё не свалил? Ждёшь пока с конвоем придут
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
да уж ,и я помню рубашечки Каштан с бирочкой на кармашке 1500...
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Попова Анастасия
Попова Анастасия
Моя иcкренняя 6лагодаpность тем, кто покaзал мнe пpекрacный caйт http://difimas.com/0uo4tda Прocто пройдя oпpос полyчилa почти пoлугодовую зapплату)) Пoльзуйтeсь, покa еcть возмoжнoсть=)
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