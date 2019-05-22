"Чудом осталась жива!" В Киеве мужчина напал на мать с дочкой

В Киеве мужчина напал на женщину и ее дочку подросткового возраста и совершил попытку изнасилования.

Об этом пострадавшая Юлия Брызгалова сообщила на своей странице в Facebook. По словам женщины, нападение произошло в Дарницком районе, на ул. Новодарницкая, 20 мая (фото 18+)

"Будьте внимательны, женщины, проведите беседу с вашими дочками. Приметы: молодой мужчина, рост 170-175, светло-русый, коротко стриженый, среднего телосложения. В Дарницком районе орудует маньяк. Я чудом осталась жива", – заявила киевлянка.

В комментариях она сообщила, что мужчина напал на нее во дворе. Ее дочери удалось сбежать сразу, а сама она смогла вырваться позже. Также она опубликовала снимки своих травм. По данным Брызгаловой, правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам и якобы разыскивали его продолжительное время.

Однако в полиции сообщили, что заявлений относительно нападения от женщины не поступало. Позже Брызгалова удалила пост из соцсети.

Травмы Facebook Юлия Брызгалова

Ранения Facebook Юлия Брызгалова

Примерное место нападения Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Житомире полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка в одном из общежитий. Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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