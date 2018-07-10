"Мама даже на заподозрила!" Украинка рассказала о циничной схеме развода

Мошенники обманывают украинцев, обещая в подарок iPhone.

Об этом OBOZREVATEL рассказала киевлянка Анна Кунцевич. Жертвой мошенников стала ее мама.

"Так "попала" моя мама. Несмотря на то, что ей 60 лет, она активный пользователей соцсетей, причем сидит и в "Одноклассниках" и в "Вконтакте". Там ей написали, что она выиграла это телефон. Она ни с кем не посоветовалась, и отправила эти деньги. Дальше - больше. Ей сказали, что пересылка в Украину обойдется дороже, мол, телефон идет из самой Америки. И ей нужно доплатить еще 750 грн. Мама даже ничего не заподозрила, тут же все оплатила", - отметила Кунцевич.

По ее словам, тот, кто ей писал, даже прислал какие-то копии своих документов, мол, если что, то вы ведь всегда сможете обратиться в полицию. Далее женщине объяснили, что еще нужно оплатить страховку на телефон. Иначе без нее телефон не примут на почте.

"Страховка стоила уже 2 тыс грн. Тут мама как-то насторожилась. Стала задавать лишние вопросы, мол, оплачу страховку при получении телефона. Но ее убеждали, что так нельзя. Только тогда она позвонила мне, я уже, конечно, ей объяснила, что это типичный развод, за приз никто денег не берет. А сама стала рыться в интернете и выяснила, что это сейчас очень распространенный развод в России. У людей выманивают по несколько тысяч рублей - за пересылку, за страховку, гарантию, за доставку. В результате никто ничего не получает", - подытожила Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину вернулись старые методы развода.