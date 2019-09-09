Малышей-основателей Киева нарядили в честь возвращения моряков: появились трогательные фото

Скульптуры малышей-основателей Киева на Почтовой площади нарядили в честь возвращения украинских моряков из российского плена.
Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).
Мальчиков-основателей Киева одели в черные штаны, тельняшки и майки. А княжна Лыбедь, которая сидит на скамейке и машет братьям рукой, одета в вышиванку и красный веночек.
Малышей-основателей Киева одели в честь возвращения моряков
Мальчиков-основателей Киева одели в честь возвращения из плена моряков
Скульптуры одели в черные штаны, тельняшки и майки
Скульптуры одели в черные штаны, тельняшки и майки
Лыбедь одета в вышиванку и красный веночек
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Напомним, что между Украиной и Россией произошел обмен удерживаемыми людьми по формуле 35 на 35. Среди них и 24 захваченных РФ украинских моряка.
Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева возле Арки дружбы народов установили мини-скульптуру слоника. Бронзовую достопримечательность посвятили фонтану, который был в Киеве в 30-х годах XX века.
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