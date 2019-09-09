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10 сентября • обновлено в 06:45
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Малышей-основателей Киева нарядили в честь возвращения моряков: появились трогательные фото

3.3т Читать материал на украинском

Скульптуры малышей-основателей Киева на Почтовой площади нарядили в честь возвращения украинских моряков из российского плена.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Мальчиков-основателей Киева одели в черные штаны, тельняшки и майки. А княжна Лыбедь, которая сидит на скамейке и машет братьям рукой, одета в вышиванку и красный веночек.

Малышей-основателей Киева одели в честь возвращения моряков

Малышей-основателей Киева одели в честь возвращения моряков

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Мальчиков-основателей Киева одели в честь возвращения из плена моряков

Мальчиков-основателей Киева одели в честь возвращения из плена моряков

Скульптуры одели в черные штаны, тельняшки и майки

Скульптуры одели в черные штаны, тельняшки и майки

Скульптуры одели в черные штаны, тельняшки и майки

Скульптуры одели в черные штаны, тельняшки и майки

Лыбедь одета в вышиванку и красный веночек

Лыбедь одета в вышиванку и красный веночек

Смотрите видео по теме:

Напомним, что между Украиной и Россией произошел обмен удерживаемыми людьми по формуле 35 на 35. Среди них и 24 захваченных РФ украинских моряка.

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева возле Арки дружбы народов установили мини-скульптуру слоника. Бронзовую достопримечательность посвятили фонтану, который был в Киеве в 30-х годах XX века.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Место
Украина Киев
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Не знал что Киев основали негры)))))))))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Захаров Дмитрий, что вообще может знать глист, сидя в поносной луже?
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