В Киеве малолетки устроили охоту на школьников: как защитить своих детей

Отбирают деньги и угрожают ножом. OBOZREVATEL сообщал, как в Киеве на Русановке "прописалась" банда 12-летних школьников. К сожалению, подобные примеры есть во многих городах Украины. О том, как защитить своих детей от нападений – в нашем материале.

Начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб советует родителям сразу же обращаться в полицию. Правоохранители общаются с пострадавшим детьми, после чего судмедэкспертиза устанавливает степень нанесения телесных повреждений (если таковы были).

"Затем устанавливаются дети, совершившие нападение, после чего на их родителей составляется протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)", – отметила она OBOZREVATEL.

Санкция статьи предусматривает до 5100 грн штрафа.

Грабежи и разбои среди детей - не редкость

По словам Ларисы Зуб, если ребенок-хулиган ранее попадал в поле зрения полиции или пребывает на учете, то на протяжении года он будет находиться под постоянным присмотром правоохранителей.

В случае, если родители малолетки-преступника ведут асоциальный образ жизни (алкоголь, наркотики), ребенка из такой семьи могут изъять. Если мать с отцом не исправятся, суд лишит их родительских прав.

Добавим, что уголовная ответственность в Украине наступает с 16 лет.

С 14 лет подростка могут привлечь лишь за тяжкое преступление. Если преступник младше – суд отдает его на поруки родителей и не важно, насколько тяжкое преступление малец совершил.

Многие школьники самоутверждаются за счет унижения сверстников

Родительская "ответка"

Если пострадавших от нападений школьников несколько, в полиции советуют их родителям объединиться и написать коллективное обращение в районное и городское управление полиции. В таком случае его быстрее поставят на контроль.

Некоторые папы и мамы, в соцсетях также советуют родителям поговорить с малолетними преступниками.

"Нужно собраться и попробовать исключить группировку с территории, при этом не нарушать законодательство. Подростки все равно соберутся в свою стаю, но будут орудовать в другом месте", – поделились своим опытом родители.

Уголовная ответственность в Украине наступает после 16 лет

Что толкает подростков на криминал?

По мнению психологов-криминалистов, в отличии от взрослых, дети не осознают в полной мере, что такое политика и законы. Зато они прекрасно впитывают в себя все негативные процессы общества, которые воспринимают как нечто новое, экстремальное.

"Потому кражи и грабежи осуществляются детьми в основном не из криминально-меркантильных побуждений. Это способ показать и оправдать все те процессы, которые сегодня витают в нашем обществе", – считают эксперты.

Среди школьников встречаются и матерые преступники

По словам психолога-консультанта, преподавателя Национального педагогического университета им. Драгоманова Илоны Рашковской, подростковый возраст характеризуется желанием выделиться и самоутвердиться на фоне сверстников, при этом сами дети не знают, как это сделать.

"В результате возникает множество ситуаций, когда подростки самовыражаются не знаниями, а с помощью физического воздействия на слабого", – отметила она.

В полиции не исключают, что в ближайшее время в Украине ожидается сезонный рост детской преступности. "Наступили летние каникулы, многим детям нечем заняться, поэтому часть из них наверняка будут искать развлечения в нарушении законодательства", – считают силовики.

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