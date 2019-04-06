"Лютая жесть!" На Киевщине на ходу рвануло авто: фото 18+

В Переяслав-Хмельницком районе на Киевщине на ходу взорвался автомобиль Toyota Camry.

Сработало взрывное устройство. Водитель умер уже после приезда медиков, передает Dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"После этого неуправляемое авто вылетело с дороги в дерево. Когда приехала "скорая", водитель еще дышал. Весь салон был залит кровью. Взяли в "скорую", интубировали. В течении получаса, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, водитель умер не приходя в сознание", – сказано в сообщении.

У мужчины была тяжелая минно-взрывная травма, несколько осколков пробили голову. Отмечается, что взрывное устройство было специально снаряжено поражающими элементами и находилось в салоне авто.

Осторожно! Жесткие кадры!

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 апреля на Теремках в Киеве, на улице Академика Вильямса, 5, взорвался автомобиль Chevrolet Epica.

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