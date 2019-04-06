|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

"Лютая жесть!" На Киевщине на ходу рвануло авто: фото 18+

2.1тЧитать материал на украинском

В Переяслав-Хмельницком районе на Киевщине на ходу взорвался автомобиль Toyota Camry.

Сработало взрывное устройство. Водитель умер уже после приезда медиков, передает Dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"После этого неуправляемое авто вылетело с дороги в дерево. Когда приехала "скорая", водитель еще дышал. Весь салон был залит кровью. Взяли в "скорую", интубировали. В течении получаса, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, водитель умер не приходя в сознание", – сказано в сообщении.

Новости
В Киеве авто на еврономерах влетело в маршрутку: фото с места аварии

"Лютая жесть!" На Киевщине на ходу рвануло авто: фото 18+

У мужчины была тяжелая минно-взрывная травма, несколько осколков пробили голову. Отмечается, что взрывное устройство было специально снаряжено поражающими элементами и находилось в салоне авто.

Осторожно! Жесткие кадры!

"Лютая жесть!" На Киевщине на ходу рвануло авто: фото 18+
"Лютая жесть!" На Киевщине на ходу рвануло авто: фото 18+
"Лютая жесть!" На Киевщине на ходу рвануло авто: фото 18+
"Лютая жесть!" На Киевщине на ходу рвануло авто: фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 апреля на Теремках в Киеве, на улице Академика Вильямса, 5, взорвался автомобиль Chevrolet Epica.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
14
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения