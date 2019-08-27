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"Люди в салоне кричали!" В Киеве маршрутка с пассажирами попала в жуткое ДТП

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Во вторник, 27 августа, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие при участии маршрутного автобуса.

Всего в ДТП получили повреждения шесть авто, сообщает в Facebook "Киев Оперативный". Отмечается, что авария произошла на улице Черниговская.

"На Черниговской водитель маршрутного автобуса №414 с пассажирами в салоне создал ДТП с участием до 6 автомобилей. Свидетели аварии говорят, что даже люди, которые были в салоне, кричали, чтобы остановился, но было уже поздно", – сказано в сообщении.

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На опубликованном видео видно, что машины в ДТП образовали "гармошку".

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Темы
Новости Киева и Киевской области ДТП в Киеве
Место
Украина Киев
Теги
ДТП маршрутка
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