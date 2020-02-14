"Любите каждый день"! Кличко трогательно поздравил с Днем святого Валентина

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Святого Валентина.

Видео поздравления он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, 14 февраля – хороший повод показать родным свою любовь.

"Друзья! Киев – не только старинный и красивый город. Наша столица – это и город любви! Сегодня Киев и весь мир окутаны любовью! Конечно, любить нужно каждый день. Но почему бы не использовать День Святого Валентина, как хороший повод показать свою любовь родным и близким? Напомнить, что они самые дорогие и самые любимые! А для кого-то этот день может стать и хорошим поводом, чтобы решиться признаться в любви, или пойти к браку!" – написал Кличко.

Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем влюбленных

Так, по словам мэра, в День Святого Валентина, 155 пар собираются создать семьи в Киеве. А с услугой "Брак за сутки", возможно, их будет и больше. К тому же, в центральном ЗАГСе, на проспекте Победы, зарегистрировать брак можно будет до полуночи.

"Ну и еще одна положительная новость. В 2019 году в Киеве браков было зарегистрировано в 6,5 раза больше, чем разводов. Появилось почти 28 тысяч новых семей. Надеюсь, что в 2020 их будет еще больше! Влюбленных и счастливых киевлян должно быть много. Любите каждый день! Окрыляйтесь! Мы достойны того, чтобы быть счастливыми!" – отметил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США

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