Ляшко рассказал, собирается ли идти в мэры Киева

Татьяна Гайжевская Кияни 20:30, 25.05.2020 Обновлено: 20:51, 25.05.2020

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост городского головы Киева.

Об этом он рассказал в эфире ObozTV. "У меня главное задание сейчас – побороть эпидемию коронавирусной болезни и завершить карантин в этой стране", – заверил чиновник.

"Если мы вспомним, то за этот период времени я уже дважды "становился" министром здравоохранения, поэтому можете поговорить и про мэрство – я думаю, скоро там появятся некоторые интересные вещи. Вперед и с песней!" – сказал он.

"Все мысли сосредоточены только на коронавирусной болезни", – подчеркнул Ляшко.

Ляшко рассказал, собирается ли идти в мэры Киева

Как писал OBOZREVATEL, в сети обсуждается информация о том, что якобы кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги народа", вероятно, станет не представитель фракции. Так, на местные выборы якобы могут выдвинуть главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Комментировать
Кияни

Смотрите также

ВСУ дали бой войскам России на Донбассе: у врага большие потери

Оккупанты окружили жителей Донбасса артиллерией: заявляют о подготовке эвакуации

"Козлина ты дурная!" Развлечения Богдана в киевском зоопарке попали в кадр

В США спрогнозировали наступление на Украину из-за нехватки воды в Крыму

Державна зрада, або Чергова мильна булька Зекоманди