Избили ногами до полусмерти: почему малолетние девочки в Киеве напали на бездомного

Делом 13-летних девочек, которые жестоко избили бездомного на столичной Троещине, занимается полиция. Правоохранители ищут самого пострадавшего и свидетелей, а материалы передали участковому.

Правда мама одной из героинь на видео озвучивает свою версию. Она уверена, что так мстят ее дочери и пытаются добиться ее исключения из школы. А в качестве аргумента называет то, что полного видео инцидента нигде нет.

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Били ногами по голове

Жителей Киева шокировала жестокость подростков, избивших бездомного на столичной Троещине. Сейчас полиция разыскивает пострадавшего Анатолия – он пожалел девочек, и отказался писать на них заявление. Инцидент, напомним, произошел 16 февраля на ул. Закревского в Деснянском районе столицы.

"Группа малолеток от 10 до 13 лет попросили бездомного купить им алкоголь, после чего решили его избить. Самое неприятное – избивали девочки, а мальчики поддерживали и наблюдали. Били с особой жестокостью уже лежачего ногами по лицу", – описали события очевидцы.

На видео попал момент, на котором немолодой мужчина лежал на тротуаре, а когда на помощь бездомному стали сбегаться люди, компания подростков попыталась убежать. После этого кто-то вызвал полицию и скорую помощь. А один их прохожих нашел всю компанию подростков в одном из подъездов.

По словам очевидцев, эти девочки били ногами по голове бездомного

По словам очевидцев, закончилась эта история так: полиция приехала. После – одному из подростков, которого на видео называют Захар, стало плохо. Парень потерял сознание. Врачи скорой оказали первую помощь бездомному Анатолию, но он отказался писать заявление в полицию. Другие дети якобы воспользовавшись плохим самочувствием своего приятеля, разбежались.

Не первое заявление

Заводилой, по словам свидетелей, была хрупкая девочка в зеленой куртке. В соцсетях под новостью о бездомном одна из мам написала, что эта девочка уже не впервые участвует в драках. И в полиции лежит ее заявление. "Та, что в зеленой курточке, избила моего ребенка. Но продолжает дальше, как видите", – написала Мария.

София с подружкой Instagram

Мы выяснили, что девочку зовут София Е., ей 13 лет. Она учится в 7 классе школы № 251. В учебном заведении рассказывать о своей ученице отказались. Объяснили, что не имеют права давать какую-либо информацию о ребенке.

"Эта девочка учится в параллельном классе с моей дочерью. Но мы не удивлены, что Соня снова "засветилась" в каком-то скандале. Дочь говорит, что та своими приключениями часто хвасталась в Instagram. И даже в день избиения бездомного, писала, что нос ему разбила. Но после свалившейся на голову "популярности", она свой профиль закрыла", – рассказала нам жительница Троещины Татьяна.

Сейчас на странице Софии указано, что она "девочка с характером". А из увлечений у школьницы – спорт и бокс. Две другие подружки "спортсменки" – ученицы 7 класса школы №282. "Они по школе как королевы ходят", – пишут пользователи соцсетей.

Версия мамы – детей оболгали

Мама Софии Анна настаивает на своей версии случившегося – она уверена, что детей оклеветали. Записей избиения бездомного нет, а видео якобы смонтировано – его сняли "подвыпившие люди", которые уговорили мужчину лечь на асфальт в обмен на сигареты.

Мама Софии уверена, что детей оклеветали Instagram

"Как я могу посмотреть видеозаписи события и какие еще есть доказательства, кроме слов выпивших людей, которые сфотографировали мужчину, дав ему сигареты за то, что он ляжет на асфальт. По словам детей, все было совсем иначе. И если б было как написано, их бы забрали в детскую комнату милиции, но их отпустили. Вам нужны сенсации ценой исключения детей из школы?", – написала Анна под видео.

Полиция пересмотрит материалы

Но в полиции говорят, что делу уже дали ход. "Материалы зарегистрированы в журнале единого реестра заявлений и сообщений. Сейчас все данные находятся у участковых сотрудников полиции. Но мы пересмотрим все, что есть по этому инциденту. Возможно, некоторые моменты не были учтены. Сейчас мы ищем потерпевшего. Также есть прохожие, которые могут подтвердить то, что видели", – сказала нам пресс-офицер Деснянского управления полиции Наталья Федоровская.

Избитый бездомный Анатолий Скрин видео

Правоохранители, уточнили в полиции, еще в тот день провели беседу с родителями. Сейчас не исключают, что отдельно материалы передадут в ювенальную полицию, которая занимается проблемными подростками.

Жители Троещины не раз жаловались на банды подростков, жестоко избивавших прохожих. Одну из таких группировок задержали буквально месяц назад. В январе они убили мужчину возле многоэтажки на пр. Маяковского в столице.

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