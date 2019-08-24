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"Луганск – это Украина!" На Марше Достоинства в Киеве прозвучал мощный посыл

1.9т Читать материал на украинском

Во время Марша Достоинства в Киеве ко Дню Независимости луганчане-переселенцы, которые организовались и приняли участие в торжественных мероприятиях, начали скандировать "Луганск – это Украина".

Видео с мощным посылом выложили участники акции в сети. На нем видно, как одетые в черные футболки с надписью "Луганск - Украина" и вышиванки люди с государственными флагами в руках выкрикивают эту фразу.

"Луганск – это Украина!" На Марше Достоинства в Киеве прозвучал мощный посыл

Скриншот с видео

Кадры впечатлили сеть. "Как же круто!", "Мысленно с вами!" – комментируют пользователи.

Как сообщал, в сети показали видео неприятного инцидента во время речи президента Украины Владимира Зеленского на Марше Достоинства ко Дню Независимости в Киеве

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Темы
Новости Луганска и Луганской области Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина Киев
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филипп филипыч
филипп филипыч
мощный посыл) я тут периодически читаю упоротых как они луганцев лугандонами называют. вот это мощный посыл. факт который говорит истинное отношение одних украинцев к другим.
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"На нем видно, как одетые в черные футболки с надписью "Луганск - Украина" Ну так пусть приедут туда, раз он це укроина, с жителями пообщаются .Или очко жмёт?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас хоxлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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