"Луганск – это Украина!" На Марше Достоинства в Киеве прозвучал мощный посыл

Во время Марша Достоинства в Киеве ко Дню Независимости луганчане-переселенцы, которые организовались и приняли участие в торжественных мероприятиях, начали скандировать "Луганск – это Украина".

Видео с мощным посылом выложили участники акции в сети. На нем видно, как одетые в черные футболки с надписью "Луганск - Украина" и вышиванки люди с государственными флагами в руках выкрикивают эту фразу.

Скриншот с видео

Кадры впечатлили сеть. "Как же круто!", "Мысленно с вами!" – комментируют пользователи.

Как сообщал, в сети показали видео неприятного инцидента во время речи президента Украины Владимира Зеленского на Марше Достоинства ко Дню Независимости в Киеве

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