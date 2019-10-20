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20 октября • обновлено в 12:23
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"Лучше умереть": назначенный Зеленским глава Киевской ОГА подал в отставку

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Михаил Бно-Айриян подал в отставку с должности главы Киевской областной госадминистрации.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Причину такого решения не назвал, однако намекнул на нее, процитировав слова из произведения "Сад Гефсиманский".

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", - написал он.

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