"Лучше умереть": назначенный Зеленским глава Киевской ОГА подал в отставку

Михаил Бно-Айриян подал в отставку с должности главы Киевской областной госадминистрации.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Причину такого решения не назвал, однако намекнул на нее, процитировав слова из произведения "Сад Гефсиманский".

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", - написал он.

Новость дополняется

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!