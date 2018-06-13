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Лишился головы: в Киеве мужчина бросился под авто и не выжил. Фото 18+

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В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой вечером 12 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого мужчина лишился головы. Внимание: в новости присутствуют фото 18+.

Очевидцы утверждают, что погибший буквально бросился под Subaru, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

От полученных травм мужчина скончался мгновенно.

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В комментариях очевидцы рассказали, что водитель находился в шоковом состоянии.

"Граждане. Не бегайте через 6-8 полос. Не ломайте жизнь водителям", - просят пешеходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае текущего года в Соломенском районе Киева возле супермаркета пожилую женщину насмерть сбил грузовик. Она также осталась без головы.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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