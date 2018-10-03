Ликвидация маршруток в Киеве: появилась противоречивая информация

Киевский городской совет 2 октября проголосовал за создание Городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы, в проекте решения нет ни одного упоминания о ликвидации маршруток в столице.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил депутат Киевского городского совета Александр Пабат. По его словам, никакого решения о полной ликвидации маршрутных такси до 2024 года депутаты не принимали.

"Мы только приняли решение поручить исполнительному органу создать, вынести на пленарное заседание и утвердить эту программу развития. На сегодняшний момент она только в пилотном варианте, хотя я надеюсь, что через две недели мы сможем эту готовую программу рассмотреть на профильной комиссии транспорта и связи", - сказал депутат горсовета.

По его словам, задача этого проекта - вынести на первый план вопросы обеспечения безопасности движения.

"Я хочу, чтобы мы с точки зрения безопасности передвижения рассмотрели, соответствуют ли у нас этому критерию маршруты транспорта, соответствует ли техническое состояние нашего транспорта, соответствуют ли вообще виды общественного транспорта тем потребностям безопасности, которые требуют киевляне. И конечно, в этом вопросе, наиболее опасными являются маршрутные такси. И при первом рассмотрении этой программы, мы должны уделить больше внимания маршрутным такси", - считает Пабат.

Местный депутат объясняет, проголосованный проект только начинает процесс создания городской комплексной программы, а уже какой она будет, в Киевсовете надеются понять до конца года.

"Какие там идеи появятся? Которые будут создавать безопасную транспортную инфраструктуру города Киева. Если в рамках реализации данной программы нужно будет увеличить, уменьшить или вообще убрать из города Киева маршрутки, возможно, так и будет. Но в сегодняшнем проекте решения об этом не идет речи", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в течение 24-25 сентября в Украине произошло четыре аварии с участием маршрутных автобусов . В результате один человек погиб и 24 получили травмы.