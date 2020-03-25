В среду, 25 марта, на мосту Патона в результате ДТП автомобиль Dacia Logan перевернулся на крышу.

Как сообщает Telegram-канат "Киев оперативный", около 20:40 Dacia Logan двигался в сторону города по мосту Патона. Однако, в какой-то момент водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в попутный Daewoo, после - в отбойник, а затем перевернулся на крышу.

В результате ДТП пассажиров Dacia госпитализировали, а водителя допрашивает полиция. При этом, водитель Daewoo рассказал, что успел лишь увидеть что-то несущееся на большой скорости, а после почувствовал удар.

В Киеве водитель перевернул автомобиль на крышу

В Киеве водитель перевернул автомобиль на крышу

Также в сеть попало видео из салона Dacia Logan. Внутри играла громкая музыка, пассажиры веселились, а водитель опасно обгонял впереди идущие автомобили.

В Киеве водитель перевернул автомобиль на крышу

В Киеве водитель перевернул автомобиль на крышу

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом на Новообуховской трассе случилось масштабное ДТП. Погибшим в аварии оказался известный украинский боксер Дмитрий Лесной.

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