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8 февраля • обновлено в 07:34
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Зима отступит: появился неожиданный прогноз погоды в Киеве на выходные

5.2т
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В Киеве на выходных, 8 и 9 февраля, погода постепенно будет становиться теплее, а снег перестанет падать.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в субботу и воскресенье будет достигать 5-10 м/с.

Все время на протяжении выходных будет сухо и облачно. Ночь субботы, 8 февраля, будет довольно морозной – ожидается -7..-9°, а вот днем температура поднимется до -1...+1°.

Погода в Киеве. Иллюстрация

Погода в Киеве. Иллюстрация

В воскресенье, 9 февраля, мороз еще больше отступит. Ночью ожидается -4...-6°, а днем – до +3...+5°.

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Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, похолодание в Украине в феврале отменяется, поскольку, согласно последним прогнозам, в стране в этот период снова наступит потепление.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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