Журналист упрекнул украинцев из-за "колониальных" названий в Киеве

Украинский журналист и исследователь истории Вахтанг Кипиани возмутился из-за засилья российскоориентированных названий улиц в столице государства – Киеве.

Об этой проблеме он написал на личной странице в Facebook, отметив, что украинское сознание еще до конца не освободилось от советского мышления и штампов. Кроме того, Кипиани подчеркнул, что такая тенденция наблюдается не только в Киеве, но и по всей Украине.

"Существование московских, саратовских, пушкинских (вне Киева, Одессы и Бессарабии, где он был), гагаринских, чкаловских, мичуринских и других имперских топонимов, включая вишенку на киевском торте – станцию метро имени Великого Российского Писателя – это самые очевидные признаки колониального сознания укрАинцев", – написал журналист.

"Напомню, что станции этого имени нет ни в одном метрополитене России и мира. У нас есть. Потому что он росийский. А какая у туземцев культура?" – с сарказмом добавил Кипиани.

Пост Кипиани вызвал ажиотаж в сети, поэтому многие подписчики журналиста поддержали его и рассказали о подобных российских топонимах в своих городах и селах.

"Декоммунизации мало. Нужны демосковизация, деимпериализация и дехохляция", "Как и существование совкового топонима "ВДНХ", возвращенного госчиновниками уже после закона о декоммунизации", "Вместе с декоммунизацией надо проводить деимпериализацию, особенно в южных областях, где просто напичкано всего этого и добром не закончится", "У нас в Харькове целый проспект Московский. Одна из главных улиц города. Сепарне на радость", "А в Станице Луганской есть улица Москва-Донбасс", – возмущаются украинцы.

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