"ЖК "Айнене": разгром лагеря ромов в Киеве вызвал спор в сети

Очередной разгром ромского поселения в Киеве вызвал резонанс в соцсетях: жители города сетуют на полицию и высказываются о радикальных действиях общественной организации "Нацдружины".

В частности, дискуссия разгорелась под постом в группе "Киев Оперативный" в Facebook, где опубликовали обещание полиции Киева привлечь к ответственности всех участников инцидента.

Напомним, что правоохранители заявили, что будут жестко реагировать на нарушения по отношению к представителям этнических меньшинств. Действия членов "Национальных дружин" в полиции назвали псевдоультиматумами ради пиара и показательными погромами.

Некоторые пользователи соцсети резко отреагировали на такое заявление: мол, с незаконным поселением полиция справиться не может, а вот "дружинников" привлекать к ответственности будет.

"То есть сами убрать ромов из общественного национального парка полиция не в состоянии (они туда вызывалась неоднократно), а как бумажки писать и дела заводить ― так тут хлебом не корми", ― прокомментировала Елена Барсук.

"В любой парковой зоне теперь ЖК "Айнене": доступное жилье для молодых семей", ― написал Александр Крипкий.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Были также и те, кто осудил действия "Нацдружинников".

"Устраивать погромы ― это варварство столетней давности и позор на годы вперед", ― написал Максим Рудый.

"Группа людей с топорами (представители "Национальных дружин", ― Ред.) ― это перебор, но общественные места и Киев не для кочевых племен, отведите им за городом отдельный участок и охраняйте", ― высказался Сергей Кириленко.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, поселение ромов обосновалось на лесопарковой территории НПП "Голосеевский". Его сотрудники заявили о том, что ромы рубят деревья, мусорят и бросаются камнями. Поселенцы выехали из парка и заявили полиции, что им угрожали. После этого члены организации "Национальные дружины" пришли к месту экс-поселения табора и уничтожили брошенные там вещи.