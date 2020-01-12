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12 января • обновлено в 12:47
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Пропитан ртутью: как завод "Радикал" медленно губит жителей столицы

2.4т

Заброшенный военный завод "Радикал" часто называют "ртутной бомбой" Киева. На его территории скопилось более 200 тыс. тонн опасных отходов, испарения которых отравляют атмосферу в окрестности.

Парадокс, но, несмотря на опасность, участки на территории завода и вокруг нее интенсивно осваиваются: появляются склады, фирмы, даже строят многоэтажные жилые дома.

Подробнее о ситуации в столичном "чернобыле" в публикации OBOZREVATEL.

Пропитано ртутью

Бывший завод расположен на ул. Красноткацкой в Дарницком районе. Его построили в начале 50-х годов прошлого века. Производили в основном "химию", а также перископы для подводных лодок.

Завод "Радикал" расположен в Дарницком районе

Завод "Радикал" расположен в Дарницком районе

В 1996-м предприятие закрыли, но сделали это с нарушением норм вывода мощностей из эксплуатации. В результате тысячи тонн опасных отходов, в основном ртути, остались на территории завода.

Ртутью на "Радикале" пропитаны грунт и бетонные конструкции, а шарики токсичного металла можно обнаружить даже в лужах, рассказал OBOZREVATEL эколог Александр Соколенко.

Повсюду валяются бочки из-под "химии"

Повсюду валяются бочки из-под "химии"

"Попадая в организм человека, ртуть поражает фактически все органы. Последствия очень тяжелые и могут закончиться для человека смертью либо инвалидностью. Большому риску подвергаются те, кто постоянно находится на территории бывшего завода либо рядом с ним", – отметил он.

В группе риска могут быть посетители торговых центров и жильцы новостроек, расположенных поблизости. "Уровень загрязнения может меняться в разных точках, в зависимости от направления ветра", – уточнил эколог.

Территория бывшего завода (ориентировочно)

Территория бывшего завода (ориентировочно)

Недавно на территории заброшенного предприятия были сделаны замеры уровня ртутных испарений. В разных местах норма была превышена от 4 до 40 раз (самый высокий показатель летом).

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О том, попадают ли химикаты в Днепр, единого мнения нет. В Киевской городской государственной администрации утверждают, что в течение 50 лет не будет попадания ртути в бассейн Днепра. Соколенко отмечает, что на загрязненной химикатами территории нет никакой гидроизоляции, поэтому отходы могут просачиваться в грунтовые воды, а далее в речку Дарница, ставшую сегодня коллектором, а оттуда – в озеро Нижний Тельбин и Днепр.

Заходи, кто хочет

На сегодняшний день на территорию "Радикала" может зайти любой желающий. В этом убедились журналисты OBOZREVATEL, побывав на месте.

Такой вид сегодня у корпусов химического завода

Такой вид сегодня у корпусов химического завода

Такой вид сегодня у корпусов химического завода

Такой вид сегодня у корпусов химического завода

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"Радикал" расположен на ул. Красноткацкая

"Радикал" расположен на ул. Красноткацкая

На территории расположено множество фирм, строятся офисные помещения, а в некоторых цехах производится бытовая продукция. Даже есть указатель, куда направляться по вопросам аренды.

Чтобы арендаторы не заблудились...

Чтобы арендаторы не заблудились...

Самые "грязные" корпуса расположены с краю. Они частично либо полностью разрушены. Также на территории мы обнаружили много бочек с надписью "poison" (яд).

Типичная картина на территории бывшего предприятия

Типичная картина на территории бывшего предприятия

На бочках по-английски написано "яд"

На бочках по-английски написано "яд"

Что делать?

Тема очистки территории завода "Радикал" поднималась многократно. Последний раз отсюда вывезли около сотни тонн опасных отходов, в основном хлорсодержащих. Но вывоз 200 тыс. тонн отходов – работа куда более масштабная.

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В октябре прошлого года Киевсовет принял решение о выделении 4,3 млн грн на разработку проекта демеркуризации, при этом пока не ясно, как и куда будут вывозить тысячи тонн отходов.

"Как все это перевезти и утилизировать в таком объеме, при этом безопасно для людей, которые этим будут заниматься – совершенно непонятно", – резюмировал Александр Соколенко.

А пока киевлянам остается лишь надеяться, что ситуация на заброшенном заводе не ухудшится.

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Место
Киев
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
А мы гадаем, почему рагулье такое тyпоpылое.
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Крым Андрей
Крым Андрей
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, бедолаги. Понаехали в Куив зи львивщыны от дефицита йода а наткнулись на профицит ртути и прочих полезных металлов.
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