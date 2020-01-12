Пропитан ртутью: как завод "Радикал" медленно губит жителей столицы

Заброшенный военный завод "Радикал" часто называют "ртутной бомбой" Киева. На его территории скопилось более 200 тыс. тонн опасных отходов, испарения которых отравляют атмосферу в окрестности.

Парадокс, но, несмотря на опасность, участки на территории завода и вокруг нее интенсивно осваиваются: появляются склады, фирмы, даже строят многоэтажные жилые дома.

Подробнее о ситуации в столичном "чернобыле" – в публикации OBOZREVATEL.

Пропитано ртутью

Бывший завод расположен на ул. Красноткацкой в Дарницком районе. Его построили в начале 50-х годов прошлого века. Производили в основном "химию", а также перископы для подводных лодок.

Завод "Радикал" расположен в Дарницком районе

В 1996-м предприятие закрыли, но сделали это с нарушением норм вывода мощностей из эксплуатации. В результате тысячи тонн опасных отходов, в основном ртути, остались на территории завода.

Ртутью на "Радикале" пропитаны грунт и бетонные конструкции, а шарики токсичного металла можно обнаружить даже в лужах, рассказал OBOZREVATEL эколог Александр Соколенко.

Повсюду валяются бочки из-под "химии"

"Попадая в организм человека, ртуть поражает фактически все органы. Последствия очень тяжелые и могут закончиться для человека смертью либо инвалидностью. Большому риску подвергаются те, кто постоянно находится на территории бывшего завода либо рядом с ним", – отметил он.

В группе риска могут быть посетители торговых центров и жильцы новостроек, расположенных поблизости. "Уровень загрязнения может меняться в разных точках, в зависимости от направления ветра", – уточнил эколог.

Территория бывшего завода (ориентировочно)

Недавно на территории заброшенного предприятия были сделаны замеры уровня ртутных испарений. В разных местах норма была превышена от 4 до 40 раз (самый высокий показатель летом).

О том, попадают ли химикаты в Днепр, единого мнения нет. В Киевской городской государственной администрации утверждают, что в течение 50 лет не будет попадания ртути в бассейн Днепра. Соколенко отмечает, что на загрязненной химикатами территории нет никакой гидроизоляции, поэтому отходы могут просачиваться в грунтовые воды, а далее в речку Дарница, ставшую сегодня коллектором, а оттуда – в озеро Нижний Тельбин и Днепр.

Заходи, кто хочет

На сегодняшний день на территорию "Радикала" может зайти любой желающий. В этом убедились журналисты OBOZREVATEL, побывав на месте.

Такой вид сегодня у корпусов химического завода

Такой вид сегодня у корпусов химического завода

"Радикал" расположен на ул. Красноткацкая

На территории расположено множество фирм, строятся офисные помещения, а в некоторых цехах производится бытовая продукция. Даже есть указатель, куда направляться по вопросам аренды.

Чтобы арендаторы не заблудились...

Самые "грязные" корпуса расположены с краю. Они частично либо полностью разрушены. Также на территории мы обнаружили много бочек с надписью "poison" (яд).

Типичная картина на территории бывшего предприятия

На бочках по-английски написано "яд"

Что делать?

Тема очистки территории завода "Радикал" поднималась многократно. Последний раз отсюда вывезли около сотни тонн опасных отходов, в основном хлорсодержащих. Но вывоз 200 тыс. тонн отходов – работа куда более масштабная.

В октябре прошлого года Киевсовет принял решение о выделении 4,3 млн грн на разработку проекта демеркуризации, при этом пока не ясно, как и куда будут вывозить тысячи тонн отходов.

"Как все это перевезти и утилизировать в таком объеме, при этом безопасно для людей, которые этим будут заниматься – совершенно непонятно", – резюмировал Александр Соколенко.

А пока киевлянам остается лишь надеяться, что ситуация на заброшенном заводе не ухудшится.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!