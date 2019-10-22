Жетоны в метро остаются: в Киеве отложили полномасштабный запуск е-билета

В Киеве перенесли полномасштабное внедрение единого электронного билета, которое было запланировано на 1 ноября.

До этой даты собирались полностью вывести из оборота жетоны и бумажные билеты в наземном транспорте, однако это затянется до конца 2020 года, пишет "Сегодня".

"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", – объяснил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Единый электронный билет в Киеве КГГА

Он отметил, что система единого билета нуждается в доработках. По состоянию на середину октября, в работу не введены все автоматы для продажи и пополнения таких карточек, кроме того, в работе происходят периодические сбои.

Как писал OBOZREVATEL, постепенно в метрополитене Киева откажутся не только от жетонов, но и так называемых зеленых карточек, которые пополняются в кассах и терминалах самообслуживания.

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