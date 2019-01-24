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Снежный апокалипсис в Киеве: стало известно о жутких последствиях

1.1тЧитать материал на украинском

Снегопад в Киеве стал причиной большого числа аварий, а также других дорожных происшествий. В результате – десятки пострадавших.

Как сообщили OBOZREVATEL медики, 23 января в столичные больницы с травмами от падения на скользкой дороге поступили 30 взрослых и двое детей. Одного прохожего доставили в медучреждение с переохлаждением. Также за медицинской помощью из-за ДТП обратились больше десятка человек.

Расскажем о самых масштабных авариях.

На Шулявском мосту столкнулись три автомобиля и троллейбус. Предварительно, причиной такой массовой аварии стали погодные условия и несоблюдение дистанции.

Снегопад в Киеве

Снегопад в Киеве

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Серьезное ДТП с несколькими авто произошло на бульваре Дружбы Народов.

На Жулянском мосту водитель Volkswagen протаранил Suzuki и пытался скрыться с места ДТП. Свидетели, которые ехали параллельно и видели аварию, догнали нарушителя, остановили его и забрали ключи от автомобиля. Предварительно – мужчина был пьяный.

Снежный апокалипсис в Киеве: стало известно о жутких последствиях

Возле станции метро "Левобережная" водитель автобуса не успел затормозить и сбил пешехода. По словам очевидцев, мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте

Снежный апокалипсис в Киеве: стало известно о жутких последствиях
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На "проклятом месте" под Киевом произошло смертельное ДТП: фото

Серьезное ДТП произошло на Гостомельской трассе – там столкнулись несколько авто. О пострадавших на момент аварии не было известно.

Снежный апокалипсис в Киеве: стало известно о жутких последствиях

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января в Киеве из-за непогоды массово задерживаются авиарейсы. Кроме того, стало известно о нескольких ДТП. В частности, под Киевом фура перевернулась и зависла в воздухе.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области Война на дорогахСнегопад в Киеве
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПавтоснегопад
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