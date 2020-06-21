"Жертву" взрыва на Позняках подловили на лжи о голодных полицейских

Житель Киева Николай, который стал очевидцем взрыва в жилом доме на Позняках, заявил, что к нему в квартиру якобы вломились голодные полицейские.

В комментарии "Громадському" мужчина рассказал, что живет на 8-м этаже дома, в котором прогремел взрыв. Его квартира, которую он снимает, на пострадала. Однако он утверждал, что ему без предупреждения хотели выломать дверь.

"Начали ломать, я им открыл дверь, потому что слышу, что что-то происходит не то. Забежали люди. Им захотелось пить и кушать. Это не потому, что я жадный, но открыли люди холодильник и начали и пить, и кушать. Это были люди в костюмах, я не знаю, может, это спасатели", – рассказал он, добавив, что в итоге они "поели хороший печеночный паштет".

Николай Бойко, житель Позняков

Позже журналист Роман Малко заявил, что установил личность парня. По его словам, Николай живет в соседнем доме, а фактов, что ему специально выломали дверь, у парня нет.

Малко сообщил, что в телефонном разговоре Николай отказался от заявления о действиях правоохранителей и "перевел мгновенно тему". Журналист считает, что парень в момент записи видео был под влиянием наркотических веществ.

Николай Бойко, житель Позняков

Николай Бойко, житель Позняков

Как писал OBOZREVATEL, в результате взрыва в Дарницком районе Киева были повреждены перекрытия между 4-7 этажами, разрушены по меньшей мере шесть квартир. По данным ГСЧС в Киеве, под завалами три человека погибли, спасатели эвакуировали 21 жителя.