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"Жертву" взрыва на Позняках подловили на лжи о голодных полицейских

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Жизнь столицы
1,3 т.
'Жертву' взрыва на Позняках подловили на лжи о голодных полицейских

Николай Бойко, житель Позняков

Житель Киева Николай, который стал очевидцем взрыва в жилом доме на Позняках, заявил, что к нему в квартиру якобы вломились голодные полицейские.

В комментарии "Громадському" мужчина рассказал, что живет на 8-м этаже дома, в котором прогремел взрыв. Его квартира, которую он снимает, на пострадала. Однако он утверждал, что ему без предупреждения хотели выломать дверь.

"Начали ломать, я им открыл дверь, потому что слышу, что что-то происходит не то. Забежали люди. Им захотелось пить и кушать. Это не потому, что я жадный, но открыли люди холодильник и начали и пить, и кушать. Это были люди в костюмах, я не знаю, может, это спасатели", – рассказал он, добавив, что в итоге они "поели хороший печеночный паштет".

Николай Бойко, житель Позняков

Николай Бойко, житель Позняков

Позже журналист Роман Малко заявил, что установил личность парня. По его словам, Николай живет в соседнем доме, а фактов, что ему специально выломали дверь, у парня нет.

Малко сообщил, что в телефонном разговоре Николай отказался от заявления о действиях правоохранителей и "перевел мгновенно тему". Журналист считает, что парень в момент записи видео был под влиянием наркотических веществ.

Николай Бойко, житель Позняков

Николай Бойко, житель Позняков

Николай Бойко, житель Позняков

Николай Бойко, житель Позняков

"Жертву" взрыва на Позняках подловили на лжи о голодных полицейских

"Жертву" взрыва на Позняках подловили на лжи о голодных полицейских

Как писал OBOZREVATEL, в результате взрыва в Дарницком районе Киева были повреждены перекрытия между 4-7 этажами, разрушены по меньшей мере шесть квартир. По данным ГСЧС в Киеве, под завалами три человека погибли, спасатели эвакуировали 21 жителя.

УкраинаКиевВзрыв газа в доме Киева
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