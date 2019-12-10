Ж/д вокзал Киева ждут грандиозные перемены: в "Укрзалізниці" сообщили детали

В Киеве запланировали грандиозно осовременить Центральный железнодорожный вокзал. Сначала решат все проблемы с торговыми точками в помещении, а затем будут реконструировать территорию рядом с вокзалом и откроют ТРЦ.

Об этом сообщил глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook. Работы начнут именно изнутри вокзала (чтобы посмотреть макеты, доскролльте до конца страницы).

В ближайшие несколько месяцев запланировали через систему Prozorro выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (больше 10 тыс. квадратных метров). Торговые точки, которые мешают пассажирам или портят интерьер, ликвидируют, а удобные и неиспользованные площади будут коммерциализированы.

Ж/д вокзал Киева ждут грандиозные перемены Facebook Евгения Кравцова

По предварительным подсчетам, на обустройство новых торговых мест, будущий арендатор потратит около 70 млн. грн. Таким образом будет реконструировано середину вокзала, а также значительно увеличено доходы "Укрзалізниці".

Кравцов отметил, что компания рассчитывает на рост доходов в семь раз, ведь с начала года вокзал нанес ей более 87 млн. грн. убытков.

"Почему не делали этого раньше: у нас были связаны руки политической бюрократией. Получили разрешение – готовы к работе", – подчеркнул глава "Укрзалізниці".

По его словам, после решения проблемы с торговыми точками, запланировано реконструировать привокзальные площади, передать их часть в концессию и открыть на базе железнодорожного вокзала ТРЦ.

В Киеве запланировали грандиозно осовременить Центральный железнодорожный вокзал Facebook Евгения Кравцова

Сначала на вокзале Киева решат проблемы с торговыми точками Facebook Евгения Кравцова

В Киеве будут реконструировать территорию рядом с вокзалом и откроют ТРЦ Facebook Евгения Кравцова

В Киеве запланировали грандиозно осовременить Центральный железнодорожный вокзал Facebook Евгения Кравцова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве капитально отремонтируют станции метро "Лукьяновская", "Университет", "Арсенальная" и "Сырец". Их адаптируют для маломобильных и людей с нарушениями зрения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!