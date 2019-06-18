Жара усилится: синоптики дали неутешительный прогноз до конца недели в Киеве

В Киеве с 18 июня началась очередная неделя жаркой и сухой погоды. Средняя дневная температура воздуха составит +29.

Согласно с прогнозом Укргидрометцентра, к концу недели жара еще больше усилится. 19 и 20 июня ночью ожидается до +20, днем – до +30.

А вот в пятницу и субботу, 21 и 22 июня, температура повысится и составит +32 градуса. При этом всю неделю будет почти безветренно.

Погода в Киеве Укргдирометцентр

В других областях Украины тоже будет сильная жара, однако пройдут дожди и грозы. 19 числа они охватят всю территорию, кроме севера страны, а с 20 осадки будут только на западе.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, во время сильной жары стоит воздержаться от интенсивной работы и проведения встреч с 11 до 16 часов. На улице лучше носить головной убор, а одежда должна быть из натуральных тканей. Также врачи советуют каждый день пить по 30 мл воды на каждый кг веса, но делать это строго до определенного времени.

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