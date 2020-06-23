Зеленский взял на контроль покупку жилья для пострадавших от взрыва в Киеве

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 18:57, 23.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский взял на личный контроль покупку квартир для жителей столицы, которые пострадали при взрыве жилого многоэтажного дома на Позняках.

Об этом сообщается на сайте главы государства. Уточняется, что президент мониторит этот вопрос.

"Глава государства мониторит ситуацию относительно дома в Киеве, где произошел взрыв и погибло пять человек. Он держит на личном контроле вопрос быстрой покупки квартир для всех, кто пострадал в результате этой чрезвычайной ситуации", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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