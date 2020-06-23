Зеленский взял на контроль покупку жилья для пострадавших от взрыва в Киеве
При взрыве дома в Киеве погибли пять человек
Президент Украины Владимир Зеленский взял на личный контроль покупку квартир для жителей столицы, которые пострадали при взрыве жилого многоэтажного дома на Позняках.
Об этом сообщается на сайте главы государства. Уточняется, что президент мониторит этот вопрос.
"Глава государства мониторит ситуацию относительно дома в Киеве, где произошел взрыв и погибло пять человек. Он держит на личном контроле вопрос быстрой покупки квартир для всех, кто пострадал в результате этой чрезвычайной ситуации", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
Были обнаружены тела пяти жертв взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве.
23 июня спасатели закончили разбор завалов.
В МВД решили рассматривать две версии ЧП.
Момент взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве попал на видео.