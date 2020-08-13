Зеленский: все семьи, пострадавшие от взрыва на Позняках, получили новые квартиры

Все семьи, которые пострадали от взрыва многоэтажки на Позняках в июне, уже получили новое жилье.

Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства уточнил, что речь идет о квартирах в новых домах.

"К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, которые потеряли близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали. Обещали до конца лета (обеспечить жильем) – и мы это выполнили", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что процесс оформления документов обычно затягивается надолго, однако несмотря на это, все жители разрушенных взрывом квартир получили новое жилье.

Зеленский уточнил, что теперь местная власть должна помочь им с ремонтом квартир.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня в киевской многоэтажке на Позняках прогремел взрыв, в результате которого были повреждены 40 и полностью разрушены 16 квартир. Также погибли пять человек.

Поврежденный дом местные власти решили снести.