Зеленский собрал совещание из-за смога в Киеве: названы причины и угрозы

Смог над Киевом по состоянию на 17 апреля не составлял химической и радиологической угрозы. Он не связан с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом во время совещания президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, написала пресс-служба Зеленского. По их словам, радиационный фон в городе и области был в пределах нормы и не превышал естественных фоновых значений.

"Все, что в Киеве происходит, – это не из-за Чернобыльской зоны (Речь идет о пожарах. – Ред.). Все, что нам принесло, – на 90% надуло из Житомирской области. Это за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же, вчера была буря вокруг всего Киева", – подчеркнул Аваков.

Зеленский собрал совещание из-за смога в Киеве

Чечеткин также заверил, что запах дыма в столице Украины не связан с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. Он добавил, что угрозы пожара по состоянию на 17 апреля нет ни для объекта "Укрытие", ни для хранилища радиационных отходов.

Зеленский настоял на том, чтобы Министерство здравоохранения как можно чаще давало рекомендации для тех, кто находится в зоне, где распространяется дым. А глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ведомство постоянно делает это.

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