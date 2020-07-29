Зеленский со Степановым открыли новый корпус 'Охматдета' в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром здравоохранения Максимом Степановым 29 июля открыли вторую очередь нового корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве.

Соответствующий видеоролик появился на странице Офиса президента в Facebook. Зеленский отметил, что открыто шесть отделений в этом корпусе. По его словам, это поможет сохранить жизни детям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент Украины подчеркнул, что в "Охматдете" – самая современная техника и диагностика наилучшего уровня.

"Если раньше детей отправляли за границу ради диагностики, а это стоило очень много, но не у всех есть такие средства, то теперь этого не нужно делать. Ведь здесь есть современный диагностический центр", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве еще 1 июня должно было состояться открытие отделений Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на конец июля.