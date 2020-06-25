Зеленский передал ключи от 12 квартир пострадавшим от взрыва в Киеве. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский передал ключи от нового жилья людям, которые пострадали в результате взрыва в жилом многоэтажном доме на Позняках в Киеве.

Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook. Глава государства уточнил, что пока переданы 12 квартир, в первую очередь семьям с детьми (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Зеленский передал 12 квартир пострадавшим от взрыва на Позняках Facebook Офиса президента

Зеленский отметил, что всего в течение месяца будет передано 40 квартир для жильцов поврежденного дома.

"Все 40 квартир мы выдадим на протяжении нескольких дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим отдать семьям с детьми, я думаю, что это понятно. Отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца. Это новые квартиры. Поэтому если можно потерпеть… нужно сделать ремонт", – сказал президент.

Зеленский передал 12 квартир пострадавшим от взрыва на Позняках Facebook Офиса президента

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти уже выделили денежную компенсацию пострадавшим от 50 до 100 тысяч гривен. Также они возьмут на себя ремонт.

"Город работает над оперативным восстановлением документом пострадавших жителей дома на Позняках, чтобы они как можно быстрее получили денежную компенсацию. В отношении нового жилья, в случае необходимости проведения там ремонта, городская власть возьмет на себя решение этого вопроса", – сказано в сообщении на его Telegram-канале.

Мэр Киева пообещал ремонт в квартирах Telegram Виталия Кличко

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