Зеленский передал ключи от 12 квартир пострадавшим от взрыва в Киеве. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский передал ключи от нового жилья людям, которые пострадали в результате взрыва в жилом многоэтажном доме на Позняках в Киеве.
Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook. Глава государства уточнил, что пока переданы 12 квартир, в первую очередь семьям с детьми (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
Зеленский отметил, что всего в течение месяца будет передано 40 квартир для жильцов поврежденного дома.
"Все 40 квартир мы выдадим на протяжении нескольких дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим отдать семьям с детьми, я думаю, что это понятно. Отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца. Это новые квартиры. Поэтому если можно потерпеть… нужно сделать ремонт", – сказал президент.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти уже выделили денежную компенсацию пострадавшим от 50 до 100 тысяч гривен. Также они возьмут на себя ремонт.
"Город работает над оперативным восстановлением документом пострадавших жителей дома на Позняках, чтобы они как можно быстрее получили денежную компенсацию. В отношении нового жилья, в случае необходимости проведения там ремонта, городская власть возьмет на себя решение этого вопроса", – сказано в сообщении на его Telegram-канале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
Были обнаружены тела пяти жертв взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве.
В МВД решили рассматривать две версии ЧП.
Момент взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве попал на видео.