"Зеленский не сдал Украину": на Банковой свернули акцию протеста

Акция протеста под стенами Офиса президента на ул. Банковой полностью прекратилась после того, как стали известны результаты переговоров лидеров стран "нормандского формата".

Активисты заявили о том, что готовы покинуть Банковую, потому как президент Украины Владимир Зеленский не допустил сдачи национальных интересов Украины, передает "Украинская правда".

"Зеленский не пересек никаких "красных линий". Считаем, что это и наша с вами заслуга. Именно благодаря массовому недовольству в Украине было засвидетельствовано, что большинство украинцев хотят мира, но не путем уступок агрессору", – заявили члены оргкомитета акции.

При этом активисты добавили, что будут дальше следить за развитием событий, поскольку осознают, что может существовать непубличная часть договоренностей между лидерами "нормандской четверки".

Уже утром лагерь из-под Офиса президента должен быть полностью убран.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленкий заявил, что спокойно относится к акциям протеста под стенами Офиса президента на ул. Банковой, хотя при этом признал, что они создают проблемы.

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