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10 декабря • обновлено в 07:31
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"Зеленский не сдал Украину": на Банковой свернули акцию протеста

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Акция протеста под стенами Офиса президента на ул. Банковой полностью прекратилась после того, как стали известны результаты переговоров лидеров стран "нормандского формата".

Активисты заявили о том, что готовы покинуть Банковую, потому как президент Украины Владимир Зеленский не допустил сдачи национальных интересов Украины, передает "Украинская правда".

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"Зеленский не пересек никаких "красных линий". Считаем, что это и наша с вами заслуга. Именно благодаря массовому недовольству в Украине было засвидетельствовано, что большинство украинцев хотят мира, но не путем уступок агрессору", – заявили члены оргкомитета акции.

При этом активисты добавили, что будут дальше следить за развитием событий, поскольку осознают, что может существовать непубличная часть договоренностей между лидерами "нормандской четверки".

Уже утром лагерь из-под Офиса президента должен быть полностью убран.

На Банковой свернули акцию протеста

На Банковой свернули акцию протеста

Facebook Максима Саваневского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленкий заявил, что спокойно относится к акциям протеста под стенами Офиса президента на ул. Банковой, хотя при этом признал, что они создают проблемы.

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Автор
Екатерина Луговская
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ржу на всі що зосталися як зє зробив всіх Українців видавши суцільну поразку за перемогу. ці троє зуміли зберегти морду зє від побоїв. СУМНО.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Не, так не интересно. Только приготовился получать кайф от дурдома, а они взяли и разошлись.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Белые хозяева разрешения не дали, да и денег нет. Парашенко своих не даст даже с паяльником в дупе.
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