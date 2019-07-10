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Зеленский назначил одногруппника Разумкова главой Киевской ОГА. Фото

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Новым главой Киевской областной госадминистрации стал 35-летний Михаил Бно-Айриян, бывший сотрудник "Укрэнерго".

Соответствующий указ 10 июля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Бно-Айриян получил из его рук удостоверение главы ОГА, пишет УНН.

Кандидатура Айрияна была одобрена Кабинетом министров 26 июня. В одном из первых своих заявлений на посту Бно-Айриян заявил, что "область готова стать плацдармом диджитализации".

О новом главе областной администрации известно, что он учился в одной группе в Институте международных отношений с главой партии "Слуга Народа" Дмитрием Разумковым.

С 2009 по 2011 год работал третьим и вторым секретарем в посольстве Украины в России, потом вернулся в Украину и стал советников министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Азарова.

Зеленский и новый глава ОГА

Зеленский и новый глава ОГА

Скриншот

Зеленский и новый глава ОГА

Зеленский и новый глава ОГА

Скриншот

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Зеленский и Бно-Айриян

Зеленский и Бно-Айриян

После того, как Грищенко стал вице-премьером, Бно-Айриян был назначен его советником в сфере здравоохранения. На этом посту будущий председатель Киевской ОГА был, пока Грищенко не ушел из правительства Азарова после Революции Достоинства.

С 2016 работал директором по коммуникациям и международному сотрудничеству в "Укрэнерго".

Бно-Айриян (второй слева) и Разумков (второй справа)

Бно-Айриян (второй слева) и Разумков (второй справа)

КиевВласть

Как писал OBOZREVATEL, предыдущий глава Киевской ОГА Александр Терещук был уволен вместе с другими 14 областными главами по указу Зеленского 11 июня.

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Персоны
Владимир Зеленский Михаил Бно-Айриян
Место
Украина Киев
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