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26 марта • обновлено в 14:55
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Зеленский готов: Кличко поставил точку в вопросе "VIP-палат" для депутатов и чиновников

24т
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился отменить приказы об обеспечении чиновников отдельными палатами, которые будут охраняться, в случае заболевания, в том числе и коронавирусом COVID-19.

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Об этом Кличко рассказал на брифинге 26 марта относительно распространения COVID-19. Трансляцию вела пресс-служба КГГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что касается якобы VIP-палат для депутатов и других чиновников – такого нет! Я поднял информацию относительно распоряжения, которое вчера (25 марта. – Ред.) распространили СМИ. Скажу одно: оно было сделано на исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте", – пояснил мэр Киева.

Кличко поставил точку в вопросе "VIP-палат" для депутатов и чиновников. Иллюстрация

Кличко поставил точку в вопросе "VIP-палат" для депутатов и чиновников. Иллюстрация

По его словам, это документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечению лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

"Речь о том, что в случае заболевания первого лица государства должны быть определенные условия: отдельная палата, и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине. Но... Я разговаривал вчера с президентом. Он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети появилась информация о том, что департамент здравоохранения КГГА разослал столичным медицинским учреждениям приказ об особых условиях лечения "VIP-пациентов".

  • Кличко прокомментировал информацию, которая распространялась в СМИ, о распоряжении готовить отдельные палаты для "VIP-персон" в случае их заболевания коронавирусом.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персоны
Виталий Кличко Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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