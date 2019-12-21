Смертельные участки: что творится на трассах под Киевом

Отрезок одесской трассы от Киева до Южного кладбища водители нередко называют "дорогой смерти". Плотный трафик в сочетании с проблемами инфраструктуры приводит к масштабным заторам и ДТП.

Кардинально изменить ситуацию и спасти жизни поможет строительство двухуровневых развязок. Но дальше разговоров дело не идет, а сроки начала работ переносятся. Сейчас дорожники сообщили, что ранее запланированный на 2019 год проект реализуют... в 2020 – 2022 гг. Но это не точно.

Подробнее о сложившейся ситуации – в публикации OBOZREVATEL.

Местные жители неоднократно требовали от властей строительство транспортных узлов Ольга Яблуневская

Речь идет о двух транспортных развязках. Первая расположена на 15+390 км трассы М-05 (Киев – Одесса) в пределах поселка Чабаны. Вторая – 21+847 км этой же автодороги в районе Южного кладбища.

Отметим, что проектно-сметная документация на объекты уже разработана и получила положительный экспертный вывод профильных госструктур. Расскажем о каждом из них.

Трасса Киев – Одесса. Стрелками указаны места, где планируется построить развязки Google. Maps

"Проклятое" место

Развязку в Чабанах планируется построить в паре сотнях метров от печально известного перекрестка Чабаны – Гатное. Здесь постоянно происходят аварии. Последнее громкое ДТП произошло 24 ноября, когда Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, нарушив правила движения, столкнулся с микроавтобусом.

Отметим, что наши журналисты в течение года писал о проблемах на этом участке, но меры безопасности дорожники вводили "со скрипом".

Предполагаемое место строительства эстакады

Что представляет из себя будущая развязка? Запроектирована она на двух уровнях со строительством эстакады под левоповоротный съезд в пределах существующего землеотвода. Ориентировочная стоимость – 5,36 млн евро. Об этом на официальный запрос OBOZREVATEL сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Так выглядит проект развязки Служба автомобильных дорог в Киевской области

Стрелками указаны "кровавый" перекресток Чабаны – Гатное и место строительство развязки

Южное кладбище

На сегодняшний день аварийная ситуация на этом участке хотя и не такая аховая, как в Чабанах, но заторов не меньше. Светофор пропускает за раз четыре-пять автомобилей. В час пик здесь скапливается сотни машин из близлежащих населенных пунктов.

Стрелками указаны места строительства развязки

Развязка на этом участке запроектирована на двух уровнях со строительством двух эстакад под левоповоротные съезды. Ориентировочная стоимость – 4,4 млн евро.

Так выглядит проект транспортного узла возле Южного кладбища Служба автомобильных дорог в Киевской области

Бег на месте

Теперь об истории развязок на одесской трассе. Их строительство запланировано в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву (Паневропейские коридоры)".

Проект финансируется за счет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Ответ Государственного агентства автомобильных дорог Украины

Еще в апреле 2018 года Госагенство автодорог Украины объявила о проведении тендера на строительство развязок в Чабанах, возле Южного кладбища, а также достройки развязки около с. Стоянка (трасса Киев – Чоп). Принять участие вызвались семь компаний.

В октябре того же года на странице Госагентства в Facebook появилась информация, что уже проведен международный тендер для определения подрядной организации на строительство развязок (сюда вошли еще две развязки на Житомирской трассе).

На официальный запрос OBOZREVATEL по поводу, кто же все-таки победил в международном тендере, в Госагентстве не ответили. Лишь обтекаемо сообщили, что ведутся консультации с ЕИБ и ЕБРР "по поводу стратегии внедрения этого компонента".

Местные жители считают, что вокруг транспортных развязок ведется своя "игра". Так, Глеб Лисовский высказал OBOZREVATEL предположение, что тендер провели, но в нем победила "неудобная" компания. "Потому и затягивается весь процесс. А в это время в местах, где запланированы развязки, уже начали разбирать землю", – рассказал он.

Судя по Кадастровой карте Украины, земля в районе развязки (с правой стороны, если ехать на Одессу), находится в частной собственности.

Кадастровая карта Украины

На противоположной стороне трассы также ведутся строительные работы.

Стройка в Чабанах рядом с участком, где планируется построить развязку

Узел возле Южного кладбища. По проекту здесь должны строить эстакаду...

Вопрос жизни и смерти

Местные жители уже который год добиваются от властей строительства развязок, считая их ни много ни мало – вопросом жизни и смерти. На сегодняшний день тотальная застройка пригорода, наряду с отсутствием нормальной инфраструктуры, ведет к перегрузу транспортных артерий. В результате – заторы и волна ДТП.

Бездействовать в этой ситуации – значит подвергать опасности жизни многих людей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!