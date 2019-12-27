Коллапс на дорогах: что происходит на важнейшей "артерии" Киева

Масштабные пробки давно стали визитной карточкой Киева. Очередной "точкой кипения" водители называют подъезды к Южному мосту на левом берегу. Строительство высоток и хаотичная парковка делает этот узел "идеальным" для транспортного коллапса.

Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Сегодня развязка с нечетной стороны проспекта Бажана представляет собой фактически автомобильную стоянку: десятки автомобилей припаркованы буквально посреди проезжей части (для просмотра видео с дрона – проскролльте вниз).

Здесь паркуются автомобили Google. Maps

Все это создает серьезную нагрузку на трафик. Особенно сложно приходится водителям большегрузов, которые вынуждены проявлять чудеса вождения, чтобы не зацепить какую-нибудь припаркованную легковушку.

Также осложняется работа экстренных и коммунальных служб. Скоро будет несладко снегоочистительной технике, которая из-за припаркованного транспорта не может в полной мере расчистить съезды. В результате "тянучки", заторы.

Дальше – больше

"Осваивать" развязку Южного моста автомобилисты начали с 2015 года, когда начали вводить в эксплуатацию здания жилого комплекса "Заречный".

Так выглядит проезжая часть рядом с Южным мостом возле ЖК "Заречный"

Проезжая часть рядом с Южным мостом возле ЖК "Заречный"

Журналисты OBOZREVATEL связались по телефону с компанией "Киев Комфорт Сервис", которая обслуживает ЖК "Заречный". Директор – Ирина Николаевна – рассказала, что на более чем две тысячи квартир застройщик запланировал всего 675 паркомест.

"Жильцы каждой квартиры имеют один-два автомобиля. Как считаете, хватит всем места? Вопрос с парковками нужно задавать не нашей обслуживающей компании, а застройщику", – подчеркнула Ирина Николаевна.

Она отметила, что дворы жилкомплекса представляют пешеходную зону, поэтому паркуется там от силы до сотни автомобилей. "Еще есть открытый паркинг рядом с Южным мостом где-то на 200 мест. Остальные ставят авто где могут", – говорит наша собеседница.

Она добавила, что рядом строится еще ЖК "Славутич" и ЖК Seven. "Скоро здесь будет дорожный коллапс", – отметила директор обслуживающей компании.

Жесткие меры?

Беспредельная ситуация вокруг Южного моста вызывает негодование у многих водителей. "Куда смотрит полиция? Почему не эвакуирует транспорт с проезжей части?" – пишут в соцсетях киевляне. Некоторые "горячие головы" предлагают проучить "героев парковок".

Результат не заставил себя долго ждать. 16 сентября неизвестные облили кислотой до трех десятков автомобилей, припаркованных на проезжей части возле ЖК "Заречный". Была ли это месть за неправильную парковку – пока не ясно.

Ситуация накаляется. Пока ясно одно: ни владельцев квартир в ЖК, ни городскую власть, ни полицию это не волнует. Пока гром не грянет?

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