Заснежит? Появился прогноз погоды в Киеве до конца января

В Киеве в течение недели, с 28 по 31 января, погода будет прохладной, впрочем, и в дальнейшем не зимней, а снег выпадет только вместе с дождем.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Ветер в основном будет держаться в пределах 5-10 м/с, но иногда будет срываться до 7-12 м/с.

Так, во вторник, 28 января, все сутки будет облачно. Ночью температура будет около 0...+2°, а днем поднимется до +3...+5°.

Погода в Киеве до конца января

В среду ночью осадки не предусматриваются, впрочем, днем пойдет дождь со снегом. Температура воздуха будет такой же, как и днем ранее.

В четверг, 30 января, похолодает и все сутки будет идти дождь. Ночная температура ожидается в пределах -1...+1°, а дневная – только +2...+4°. В пятницу погода будет аналогичной.

Прогноз погоды в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль 2020 обещает такую же аномально теплую погоду в Украине, как и в первые два месяца зимы.

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