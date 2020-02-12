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12 февраля • обновлено в 03:39
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/ Жизнь столицы

Заснеженный Киев десятки лет назад: в сети показали, как невероятно изменилась столица

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В сети появилось впечатляющее архивное фото заснеженного Киева в феврале 1978 года. На кадре изображен пешеходный мост, ведущий на Труханов остров.

Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить старое фото заснеженного Киева и посмотреть, как выглядела столица зимой в последние года.

"Февраль, 1978 год. Восход солнца над Парковым пешеходным мостом, ведущим на Труханов остров", – подписан снимок.

Зимний Киев в 1978 году

Зимний Киев в 1978 году

Зимний Киев в 1978 году

Клуб коренного киевлянина

Современный зимний Киев

Современный зимний Киев

Современный зимний Киев

drive2.com

Современный зимний Киев

Современный зимний Киев

fotosid.com

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Современный зимний Киев

Современный зимний Киев

vesti.ua

Современный зимний Киев

Современный зимний Киев

Информатор

Современный зимний Киев

Современный зимний Киев

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали впечатляющие старые фото зимнего Киева. На них изображено, как в 1970-х годах убирали улицы столицы Украины от снега.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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