Заснеженный Киев десятки лет назад: в сети показали, как невероятно изменилась столица

В сети появилось впечатляющее архивное фото заснеженного Киева в феврале 1978 года. На кадре изображен пешеходный мост, ведущий на Труханов остров.
Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить старое фото заснеженного Киева и посмотреть, как выглядела столица зимой в последние года.
"Февраль, 1978 год. Восход солнца над Парковым пешеходным мостом, ведущим на Труханов остров", – подписан снимок.
Зимний Киев в 1978 году
Зимний Киев в 1978 году
Клуб коренного киевлянина
Современный зимний Киев
Современный зимний Киев
drive2.com
Современный зимний Киев
fotosid.com
Современный зимний Киев
vesti.ua
Современный зимний Киев
Информатор
Современный зимний Киев
Апостроф
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали впечатляющие старые фото зимнего Киева. На них изображено, как в 1970-х годах убирали улицы столицы Украины от снега.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.