Заснеженный Киев десятки лет назад: в сети показали, как невероятно изменилась столица

В сети появилось впечатляющее архивное фото заснеженного Киева в феврале 1978 года. На кадре изображен пешеходный мост, ведущий на Труханов остров.

Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить старое фото заснеженного Киева и посмотреть, как выглядела столица зимой в последние года.

"Февраль, 1978 год. Восход солнца над Парковым пешеходным мостом, ведущим на Труханов остров", – подписан снимок.

Зимний Киев в 1978 году

Зимний Киев в 1978 году Клуб коренного киевлянина

Современный зимний Киев

Современный зимний Киев drive2.com

Современный зимний Киев fotosid.com

Современный зимний Киев vesti.ua

Современный зимний Киев Информатор

Современный зимний Киев Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали впечатляющие старые фото зимнего Киева. На них изображено, как в 1970-х годах убирали улицы столицы Украины от снега.

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