Заразились дети в интернате: свежая статистика по COVID-19 в Киеве

Тимур Григоренко Жизнь столицы 11:27, 16.05.2020 Обновлено: 12:16, 16.05.2020

В Киеве по состоянию на утро 16 мая зафиксирован 2 221 случай заболевания COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 153 человека, среди них 17 медиков.

Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев, сообщает пресс служба мэра столицы Виталия Кличко.

COVID-19 в Киеве

Более половины людей, у которых подтвердили заболевание, – воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девочек.

Среди заболевших:

  • 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет

  • 17 девочек в возрасте от 5 до 17 лет

  • 30 мужчин возрасте от 19 до 68 лет

Больше всего больных из-за вспышки в интернате зафиксировали в Дарницком районе – 87 человек, Днепровском – 16 и Деснянском – 15 случаев заболевания.

В больницы столицы госпитализировали

17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая в Украине официально подтверждено 17 858 случаев COVID-19.

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