Заразились дети в интернате: свежая статистика по COVID-19 в Киеве
В Киеве по состоянию на утро 16 мая зафиксирован 2 221 случай заболевания COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 153 человека, среди них 17 медиков.
Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев, сообщает пресс служба мэра столицы Виталия Кличко.
Более половины людей, у которых подтвердили заболевание, – воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девочек.
Среди заболевших:
106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет
17 девочек в возрасте от 5 до 17 лет
30 мужчин возрасте от 19 до 68 лет
Больше всего больных из-за вспышки в интернате зафиксировали в Дарницком районе – 87 человек, Днепровском – 16 и Деснянском – 15 случаев заболевания.
В больницы столицы госпитализировали
17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя столицы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая в Украине официально подтверждено 17 858 случаев COVID-19.