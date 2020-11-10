Киев ориентируется на соотношение цены-качества, закупая транспорт, – Густелев

Киев закупает современный транспорт, ориентируясь на соотношение факторов цена – качество – комфорт.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает официальный портал Киева. В частности, он прокомментировал обновление парка столичного общественного транспорта КП "Киевпастранс" и закупку на условиях финансового лизинга 200 современных автобусов большой и сверхбольшой вместимости.

Густелев напомнил, что 100 из них уже получены и работают на наиболее загруженных маршрутах. Другие 100 – будет получено до конца года.

"Закупка новых автобусов была крайне важной для столицы, ведь только благодаря увеличению подвижного состава можно улучшить качество перевозки пассажиров. Отмечу, что значительное количество подвижного состава КП "Киевпастранс" – это автобусы, срок эксплуатации которых составляет более 10 лет. А изношенность автобусного парка коммунального предприятия – 75,2%. Поэтому обновление общественного транспорта столицы является одним из приоритетных вопросов для городских властей. И при закупке город руководствуется только соотношением 3 важных факторов: цена – качество – комфорт", – отметил Александр Густелев.

Он также объяснил, почему город выбрал указанные автобусы для обновления подвижного состава и почему их приобрели именно сейчас:

Приобретенный транспорт полностью соответствует требованиям экологичности – новые автобусы оснащены двигателями Mercedes-Benz экологического стандарта ЕВРО-5. Новые автобусы на 100% приспособлены для маломобильных групп населения: они имеют низкий пол, пандусы и специальные места в салоне для маломобильных пассажиров. Кроме того, автобусы оборудованы раздельными кондиционерами пассажирского салона и кабины водителя, системами наружного и внутреннего видеонаблюдения, валидаторами. В условиях пандемии увеличение количества подвижного состава на маршрутах – это вопрос безопасности киевлян и гостей города. Благодаря новым автобусам на наиболее нагруженных маршрутах в часы пик уже удалось уменьшить интервалы в среднем на 15-20%. Это помогает устранять скопления пассажиров и минимизировать риски распространения инфекционной болезни. Обновление подвижного состава делает возможным отказ КП "Киевпастранс" от таксомоторных маршрутов уже со следующего, 2021-го, года. Это, в свою очередь, будет способствовать уменьшению заторов и улучшению экологической ситуации в городе. Процедура лизинга на приобретение автобусов была выбрана городом как наиболее оптимальная, исходя из суммы средств, необходимых для закупки, и необходимости в новом подвижном составе. А производитель "МАЗ" как поставщик автобусов был единственным, кто гарантировал требования к качеству, инклюзивности, комфорту и соблюдения экологических стандартов своего подвижного состава, и гарантировал соблюдение сроков поставки автобусов.

"Еще один важный момент относительно выбора автобусов. Раздаются некоторые "экспертные" мысли, почему город выбирает такой транспорт, а не электрический. Во-первых, закупка электробусов требует создания "с нуля" дорогостоящей инфраструктуры по обслуживанию и эксплуатации таких машин. Кроме того, надо учесть, что электробусы содержат батареи, после завершения срока эксплуатации требуют утилизации. На сегодня в Украине нет промышленных мощностей по утилизации таких деталей, а сама процедура является дорогостоящей", – отметил заместитель председателя КГГА.

Александр Густелев также добавил, что при рассмотрении вопроса закупки нового подвижного состава не лишним будет учесть опыт ведущих экономически развитых стран мира.

"Для примера можно рассмотреть Сингапур, в котором на сегодня для перевозки пассажиров используют именно дизельные автобусы и считают переход на электробусы экономически нецелесообразным", – добавил он.

Александр Густелев также заверил, что город изучает возможности создания необходимой инфраструктуры для работы электротранспорта. И КП "Киевпастранс" в течение 2021-2023 годов уже запланировано постепенное внедрение электробусов на маршруты общественного транспорта города и создание соответствующей инфраструктуры.