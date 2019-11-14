Заместитель председателя КГГА Прокопив открестился от песчаных браконьеров

Заместитель главы КГГА Владимир Прокопив отрицает обвинения в "крышевании" песчаных браконьеров, которые разоряют берега реки Коник – несмотря на то, что свою противоправную деятельность нелегалы ведут буквально под носом у чиновника.

Как сообщает "Стопкор", имение экс-секретаря Киевского городского совета находится в коттеджном городке "Золотой залив" неподалеку от заповедной зоны, в непосредственной близости от земснарядов, которые там работают (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если бы мне это было известно, я бы сообщил в правоохранительные органы. Конечно, мне интересно. Как только будут соответствующие выводы правоохранительных органов, я через какие-то запросы буду пытаться их узнать и вам сообщу. На эти вопросы должен отвечать не я в депутатской приемной, а кто-то другой в зале суда", – утверждает Прокопив.

Владимир Прокопив Скриншот видео

Напомним, добыча песка в Голосеевском районе столицы продолжается уже не один год. Браконьеров ловили на горячем и открывали уголовные дела. Впрочем, эти дела так и не дошли до логического финала, а в октябре правозащитники в очередной раз зафиксировали подозрительную активность на реке Коник, где работали два земснаряда.

Сейчас уголовное производство по факту выявленного преступления открыто по заявлению КП "Плесо", которое подчиняется департаменту экологии КГГА. Со своей стороны Киевский городской совет имеет на коммунальщиков законодательные рычаги влияния.

Журналисты исследовали итоги деятельности песчаных нелегалов благодаря спутниковым снимкам за 2005-2019 годы и обнаружили, что русло водоема кардинально изменилось: фактически потеряны куски берегов с обеих сторон. Прокопив подтвердил, что сюжет на эту тему он смотрел.

"Там, если поехать летом посмотреть, река действительно нуждается в очищении. Единственное, что это должно выполняться не пиратскими методами, это должны делать лицензированные компании, которые платят все налоги и делают это в соответствии с действующим законодательством. К сожалению, из-за всех этих уголовных дел профильные предприятия этим не занимаются, ситуация зависла. Я надеюсь, вскоре пиратов накажут, а профильные службы смогут довести дело до логического завершения", – комментирует чиновник.

Однако, по словам Прокопива, контролировать ход уголовного дела – не его функция. Заметим, что провода нелегальной техники привели журналистов прямо к элитному коттеджному городку под названием "Коник", где против коптера журналистов охранники кооператива "Золотой залив" применили запрещенное в Украине оружие. И где и находится дом Прокопива.

И сам он какие-либо связи с песчаными браконьерами называет бредом – так же, как и слухи о том, что территорию, где добывают песок, планируют залить бетоном и построить там еще один городок – аналог "Коника".

"Это иллюзии, фантазии, которые нельзя выдавать в эфир. Мне это оскорбляет по-человечески. Это зона заповедника, и сделать это законными методами невозможно. И незаконными тоже. У города есть все рычаги влияния, мы этого не позволим ни в коем случае" , – сказал он.

"Дальше продолжать в столице, в мегаполисе анклавы частного сектора – слишком дорого для города. Ибо городу дорого не столько выделить участок, сколько протянуть туда дорогу, построить коммуникации, обеспечить социальную инфраструктуру – сады, школы, это непомерные для города расходы. Поэтому в нас идут дискуссии с Кабмином", – уверяет заместитель председателя КГГА.

Однако возникает вопрос: если кооперативы вроде "Золотого залива" невыгодны столице и если земли на берегу Коника являются заповедными, то вообще было ли законным строительство коттеджей, в одном из которых проживает чиновник?

Он объясняет: с 90-х годов, когда создавался "Коник", законодательство успело измениться несколько раз. Да и сам он якобы никакого отношения к кооперативщикам не имеет – дом приобрел на вторичном рынке у частного лица.

"Я не приобретал дом у кооператива и с кооперативом нет никаких отношений, кроме оплаты платежек, которые они присылают. Поэтому меня не интересует, как этот кооператив создавался. Я не могу себе позволить вникать в хозяйственную деятельность других компаний – и по закону, и физически не имею на это времени", – уверяет Прокопив.

Впрочем, и этот ответ порождает новые вопросы к столичному чиновнику. Ведь, по данным сайтов по продаже недвижимости, стоимость коттеджа в "Конике" стартует от 400 000 долларов. А домик площадью более 500 квадратов (именно такой задекларирован заместителем председателя КГГА) стоит на рынке полтора миллиона долларов.

Между тем заработная плата, полученная Прокопивым по основному месту работы в 2018 году, составила лишь 469 305 гривен. Задекларированные женой чиновника доходы от предпринимательской деятельности ненамного больше. Поэтому, даже принимая во внимание полученные супругами проценты, финансовую помощь и другие задекларированные источники доходов, накапливать средства на коттедж в Голосеево семье госслужащего пришлось бы как минимум 8-10 лет. Следовательно, возникает вопрос – откуда у чиновника взялись деньги на приобретение столь дорогой недвижимости и земли под нее?

Напомним, как стало известно OBOZREVATEL, территория незаконного намыва песка на реке Коник составляет более 7 га заповедной зоны. Редакция намерена выяснить все факты о скандальной браконьерской схеме и положить ей конец.

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