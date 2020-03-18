В Киевской горгосадминистрации рассматривают возобновление работы метрополитена в ограниченном режиме.

Об этом заявил заместитель мэра Киева Владимир Прокопив, опубликовав видеообращение в Facebook. Он признал, что закрытие метро стало огромной проблемой для столицы.

"Но киевская власть выполняет постановление Кабинета министров. Сейчас вместе с коллегами мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", – сообщил он.

По его словам, метро должно обслуживать людей, которые работают на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность Киева.

"В столице существует еще одна проблема. Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", – добавил Прокопив.

После закрытия метро Киева OBOZREVATEL ответил на главные вопросы о том, как можно передвигаться по столице без метро, почему нарушают условия карантина и как за это могут наказать.

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