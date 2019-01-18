Закрыли на вход и выход: в метро Киева произошло ЧП

В Киеве 18 января временно закрывали на вход и выход станцию метро "Лукьяновская". ЧП произошло около 11:30 на Сырецко-Печерской линии.

Как сообщили на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook, ограничения связаны с поломкой поезда.

"Движение по зеленой линии только от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот". На станции "Кловская" произошла поломка поезда", — сообщили в пресс-службе.

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Позднее в метрополитене уточнили, что движение поездов организовали от станции "Красный хутор" до "Лукьяновской".

"Дорогожичи" и "Сырец" не работают для пассажиров", — проинформировали представители КП.

Станция метро "Лукьяновская" uk.wikipedia.org

Движение на линии полностью возобновили около 12:30.

Схема линий метро Киева infoportal

Как писал OBOZREVATEL, в столичном метрополитене 19 октября случилось чрезвычайное происшествие — из-за поломки поезда частично прекращали движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии.

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