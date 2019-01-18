Закрыли на вход и выход: в метро Киева произошло ЧП

В Киеве 18 января временно закрывали на вход и выход станцию метро "Лукьяновская". ЧП произошло около 11:30 на Сырецко-Печерской линии.
Как сообщили на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook, ограничения связаны с поломкой поезда.
"Движение по зеленой линии только от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот". На станции "Кловская" произошла поломка поезда", — сообщили в пресс-службе.
Позднее в метрополитене уточнили, что движение поездов организовали от станции "Красный хутор" до "Лукьяновской".
"Дорогожичи" и "Сырец" не работают для пассажиров", — проинформировали представители КП.
Станция метро "Лукьяновская"
uk.wikipedia.org
Движение на линии полностью возобновили около 12:30.
Схема линий метро Киева
infoportal
Как писал OBOZREVATEL, в столичном метрополитене 19 октября случилось чрезвычайное происшествие — из-за поломки поезда частично прекращали движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал